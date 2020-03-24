Kosova'da koroanvirüs tespit edilenlerin sayısı 61'e çıktı

Kosova 'da 26 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 61'e yükseldi. Ülkede koronavirüs nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Kosova'da son 24 saatte 26 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bu kişilerle birlikte vaka sayısı 61'e yükseldi. Kosova medyası, koronavirüs vakalarının 14'ünün Malişova'da, 11'inin Gilan'da ve 1'inin de Yakova'da olduğunu duyurdu.Daha önce ülkede, Poduyeva kentinde bağlı Dumnica köyünden 86 yaşındaki bir erkeğin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Kaynak: DHA