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Kosova'da korona virüs vaka sayısı 165'e yükseldi

Kosova'da 20 yeni korona virüs vakası ile birlikte vaka sayısı 165'e yükseldi.

07.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:20
Kosova'da korona virüs vaka sayısı 165'e yükseldi
Kosova 'da 20 yeni korona virüs vakası ile birlikte vaka sayısı 165'e yükseldi.
Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, 20 yeni korona virüs vakası ile birlikte ülke genelinde vaka sayısının 165'e yükseldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 129 testten 20'sinin pozitif çıktığı ifade edildi. Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerden 17'inin ülkenin merkez bölümünden olduğu açıklandı. Öte yandan bir kişinin daha iyileşmesiyle birlikte, toplam iyileşen kişi sayısı 24 oldu. Korona virüs nedeniyle ülkede 3 kişi de hayatını kaybetti.
Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Müdrü Dr. Naser Ramadani, ülkede korona virüs konusunda tehlikeli bir aşamaya girildiğini açıkladı. Vatandaşları korona virüs salgınına bulaşanlar sayısının en aza indirilebilmesi için evde kalmaya çağıran Ramadani, test edilen yaklaşık 2 bin kişiden 165 kişinin numunelerinin pozitif çıktığını kaydetti. Ramadani buna rağmen, şu ana kadar epidemiyolojik durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Ramadani yaptığı açıklamada, "Pozitif vakaların sayısını durdurmak, Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği'ne başvuran çok kişiyi mümkün olduğunca tedavi etmek ve imkanlar dahilinde az kurban vermek için çaba gösterdiğimiz yeni bir aşamaya girdik" dedi.
Dünyadaki salgın patlaması ve pandemik salgınlar göz önüne alındığında, Kosova'nın son derece tehlikeli olabilecek 3 haftalık bir aşamaya girdiğini ifade eden Ramadani, "Bu yüzden zaman içinde aldığımız ve uygulanmakta olan bazı önlemlerin gelecekte eklenmesi gereken diğer önlemlerle birlikte vatandaşların ve Kosova Cumhuriyeti'nin her bireyinin büyük katkısı göz önüne alındığında hastalığı önlemesinin mümkün olacak" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kosova, Güncel
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