Kosova'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Kosova'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildiEnis TABAK PRIZREN (DHA) - Kosova hükümeti, koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan vaka sayısının 13'e çıkmasıyla Kosova Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine hükümet tarafından yapılan açıklamada, Kosova'da virüs nedeniyle acil durum...
16.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:19
Kosova 'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Enis TABAK PRIZREN (DHA) - Kosova hükümeti, koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan vaka sayısının 13'e çıkmasıyla Kosova Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine hükümet tarafından yapılan açıklamada, Kosova'da virüs nedeniyle acil durum ilan edildiği belirtildi.
Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısının 13'e çıktığı ve bu nedenle 3 bölgenin karantinaya alındığını açıkladı. Sağlık Bakanı Arben Vitia, acil durumlar dışında vatandaşlardan evlerinden çıkmaması çağrısında bulundu.
KOSOVA'DA SOKAKLAR BOŞALDI
Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin 'evlerinizden çıkmayın' çağrısının ardından, Kosova'nın işlek caddeleri boş kaldı. Ana caddeler ve Prizren'de çok sayıda turistin ziyaret ettiği bölge olan Şadırvan merkezindeki sessizlik hakim oldu.
Restoranlar, barlar ve AVM'lerin de kapatıldığı Prizren'de, sadece fırınlar, küçük marketler ve eczaneler çalışıyor. Türkiye'nin Adana şehrinden Kosova'ya gelen Hakan Arslan'da Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Prizren şehrini ilk defa böyle boş gördüklerini söyledi. Kosova'nın Priştine şehrinde yaşadığını belirten Arslan, Türkiye'deki ailesiyle sık sık görüştüklerini ifade etti.
Enis TABAK PRIZREN (DHA) - Kosova hükümeti, koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan vaka sayısının 13'e çıkmasıyla Kosova Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine hükümet tarafından yapılan açıklamada, Kosova'da virüs nedeniyle acil durum ilan edildiği belirtildi.
Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısının 13'e çıktığı ve bu nedenle 3 bölgenin karantinaya alındığını açıkladı. Sağlık Bakanı Arben Vitia, acil durumlar dışında vatandaşlardan evlerinden çıkmaması çağrısında bulundu.
KOSOVA'DA SOKAKLAR BOŞALDI
Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin 'evlerinizden çıkmayın' çağrısının ardından, Kosova'nın işlek caddeleri boş kaldı. Ana caddeler ve Prizren'de çok sayıda turistin ziyaret ettiği bölge olan Şadırvan merkezindeki sessizlik hakim oldu.
Restoranlar, barlar ve AVM'lerin de kapatıldığı Prizren'de, sadece fırınlar, küçük marketler ve eczaneler çalışıyor. Türkiye'nin Adana şehrinden Kosova'ya gelen Hakan Arslan'da Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Prizren şehrini ilk defa böyle boş gördüklerini söyledi. Kosova'nın Priştine şehrinde yaşadığını belirten Arslan, Türkiye'deki ailesiyle sık sık görüştüklerini ifade etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Kosova'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar