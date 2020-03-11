Kosova'da koronavirüs önlemleri artırıldı
Kosova'da koronavirüs önlemleri artırıldıEnis TABAK, Prizren (DHA) - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan, neredeyse tüm Avrupa'da görülen koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kosova'da önlemler artırıldı.
11.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:39
Kosova 'da koronavirüs önlemleri artırıldı
Enis TABAK, Prizren (DHA) - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan, neredeyse tüm Avrupa 'da görülen koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kosova'da önlemler artırıldı.
Kosova hükümeti alınan önlemler kapsamında 10 Milyon euro bütçe ayırdığını açıklarken, sınırlarda da her türlü tedbirlerin alınmaya devam edildiğini duyurdu. Önlemlerle ilgili DHA'ya konuşan Kosova Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka, dünyada yayılan koronavirüsün bugüne kadar Kosova'da görülmediğini söyledi. Bugüne kadar şüpheli birkaç vakada tetkiklerin negatif çıktığını belirten Damka, hükümet olarak ek bir bütçe çıkarıldığını ve gerekli tedbirleri alacağını inandığını dile getirdi.
Kosova'da Türklerin yaşadığı Mamuşa'da da önlemlerin artırıldığını söyleyen Mamuşa Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç, her türlü tedbiri aldıklarını ve hazırlıklı olduklarını belirtti. Mamuşa Sağlık Ocağına her gün mevsim gribi ve ateşle gelenlerin olduğunu söyleyen Dr. Genc Berişa, şüpheli hastalar üzerinde yaptıkları tetkiklerde koronavirüs teşhisi konulmadığını söyledi.
ECZANELERDE İLAÇ VE MASKE YOK
Kosova'da, dünyada koronavirüs vakalarının artmasının ardından vatandaşlar tedbir amacıyla eczanelere akın ediyor. Eczanelerde maske bulunmadığını ve tükendiğini söyleyen eczane sahibi Cüzasvi Dırdovski, 10 cent olan maskelerin fiyatlarının arttığını belirtti. Ayrıca, İtalya'dan gelen çok sayıda ilacın da tedarikinin yapılamadığını ve tükendiğini söyledi.
Enis TABAK, Prizren (DHA) - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan, neredeyse tüm Avrupa 'da görülen koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kosova'da önlemler artırıldı.
Kosova hükümeti alınan önlemler kapsamında 10 Milyon euro bütçe ayırdığını açıklarken, sınırlarda da her türlü tedbirlerin alınmaya devam edildiğini duyurdu. Önlemlerle ilgili DHA'ya konuşan Kosova Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka, dünyada yayılan koronavirüsün bugüne kadar Kosova'da görülmediğini söyledi. Bugüne kadar şüpheli birkaç vakada tetkiklerin negatif çıktığını belirten Damka, hükümet olarak ek bir bütçe çıkarıldığını ve gerekli tedbirleri alacağını inandığını dile getirdi.
Kosova'da Türklerin yaşadığı Mamuşa'da da önlemlerin artırıldığını söyleyen Mamuşa Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç, her türlü tedbiri aldıklarını ve hazırlıklı olduklarını belirtti. Mamuşa Sağlık Ocağına her gün mevsim gribi ve ateşle gelenlerin olduğunu söyleyen Dr. Genc Berişa, şüpheli hastalar üzerinde yaptıkları tetkiklerde koronavirüs teşhisi konulmadığını söyledi.
ECZANELERDE İLAÇ VE MASKE YOK
Kosova'da, dünyada koronavirüs vakalarının artmasının ardından vatandaşlar tedbir amacıyla eczanelere akın ediyor. Eczanelerde maske bulunmadığını ve tükendiğini söyleyen eczane sahibi Cüzasvi Dırdovski, 10 cent olan maskelerin fiyatlarının arttığını belirtti. Ayrıca, İtalya'dan gelen çok sayıda ilacın da tedarikinin yapılamadığını ve tükendiğini söyledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
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