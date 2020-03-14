Kosova'da koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı
Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, düzenlediği basın toplantısında Kosova'da vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.
14.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:40
Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, düzenlediği basın toplantısında Kosova'da vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.
Kosova'da ilk koronavirüs vakası olan 20 yaşında bir İtalyan ile 77 yaşında bir kadının ardından bugün koronavirüs bulunan kişi sayısının 3'e yükseldiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı bugün 39 yaşında bir kişi de daha koronavirüs olduğunu ifade etti. Virüse karşı önlem olarak Kosova'da polis yayınlanan kurallara uymayan tüm dükkanları kapatıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 147 bin 788, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 539 oldu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : fahrettin koca, Kosova, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı