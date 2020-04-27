Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kosova'da koronavirüsün görülmediği tek yer Türk kasabası

Kosova'da koronavirüsün görülmediği tek yer Türk kasabasıEnis TABAK/Prizren, (DHA) - Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle 700'ün üzerinde vakaya rastlanan ve 21 kişinin de hayatını kaybettiği Kosova'da, tek Türk kasabası olan Mamuşa'da bugüne koronavirüs vakası rastlanmadı.

27.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:56
Kosova'da koronavirüsün görülmediği tek yer Türk kasabası
Enis TABAK/ Prizren, (DHA) - Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle 700'ün üzerinde vakaya rastlanan ve 21 kişinin de hayatını kaybettiği Kosova'da, tek Türk kasabası olan Mamuşa'da bugüne koronavirüs vakası rastlanmadı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin 140'ı aşkın ülkede can kaybı sürüyor. Salgın nedeniyle 700'ün üzerinde vakanın rastlandığı ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Kosova'nın tek Türk kasabası olan Mamuşa'da bugüne koronavirüs vakası rastlanmadı. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA)'ya konuşan Mamuşa Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç, ilk vakanın 12 Mart tarihinde Kosova'da görülmesine rağmen, koronavirüsün şimdiye kadar Mamuşa'da hiç bir şekilde rastlanmadı dedi.
SALGIN TEDBİRLERİNİ HARFİYEN YERİNE GETİRİYORUZ
Kosova Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu bütün tedbirleri harfiyen uyguladıklarını söyleyen Krasniç, Mamuşa'daki vatandaşların geçimini tarımcılıkla sağladıklarını ve herkesin tarlasında çalıştığı için sosyal mesafenin sağlandığını ifade etti. Belediye olarak her çeşit önlemleri aldıklarını söyleyen Krasniç, vatandaşlara seslenerek evde kalmaları çağrısında bulundu.
MEHMETÇİK'TEN KARANTİNA ÇADIRI
Kosova hükümetinin yanı sıra Kosova'da, KFOR barış gücünde görevli Mehmetçik de salgına ilişkin sıkı önlem alıyor. Kosova'da 1999 yılından bu yana görev yapan Mehmetçik, koronavirüsle mücadelede de ülke halkının yanında olmaya devam ederken, Mamuşa Belediyesi'nin talebi üzerine Aile Sağlık Merkezi girişine geçici karantina çadırı kurdu. Çadırda, koronavirüs şüphesi ile başvuran hastaların hastanelere sevki sağlanana kadar geçici karantina altına alınması için kurulduğu belirtildi.
TÜRK ASKERİ 21 YILDIR YANIMIZDA
Türk askerinin 21 yıldır her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu söyleyen Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan bu salgında bile desteklerini esirgemeyen Türk askerine teşekkür etti. Kosova’da koronavirüsün görülmediği tek yer Türk kasabası

Kaynak: DHA

Etiketler: Prizren, Kosova, DHA, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş’ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Nihat Doğan’dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haberler
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş’ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu Haberler
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Haberler››Güncel››Kosova'da koronavirüsün görülmediği tek yer Türk kasabası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:29: Beşiktaş'ta fırınlar denetlendi - Haber 17:29: İran'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi - Haber 17:29: Van'da 4 günlük kısıtlama sonrası caddeler doldu taştı - Haber 17:28: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "471 bin maske dağıttık" - Haber 17:28: Başkan Allar ve Kaymakam Ünsal pazar yerlerini inceledi - Haber 17:07: Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:53: Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı - Haber 16:34: Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu - Haberler 16:27: Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal - Magazin 16:19: Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık - Magazin