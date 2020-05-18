Kosova'da normalleşmede 2'nci aşamaya geçildi

Kosova'da normalleşmede 2'nci aşamaya geçildiEnis TABAK, Prizren (DHA) ? Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'tan beri hayatın durduğu Kosova'da bugün itibariyle normalleşmede 2'nci aşamaya geçildi.

Kosova'da normalleşmede 2'nci aşamaya geçildi
18.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:30
Kosova'da normalleşmede 2'nci aşamaya geçildi
Enis TABAK, Prizren (DHA) ? Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'tan beri hayatın durduğu Kosova'da bugün itibariyle normalleşmede 2'nci aşamaya geçildi.
Yaklaşık 3 aydır sokağa çıkma yasağının yanı sıra karantina altında olan Kosova'da bugün itibariyle, berber ve kuaför salonları, pazarlar, galeri ve müzeler tekrar açılırken; diş hekimleri ve fizyoterapistler de yeniden hasta kabulüne başladı. Ülkede şehir içi otobüs seferleri de tekrar başlarken, restoranların da sadece siparişle çalışmaya başladığı ifade edildi.
'TÜM HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİYORUZ'
Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve koronavirüsü salgının en çok görüldüğü şehirlerin başında gelen Prizren'de pazarların bugün açılmasına rağmen boş olduğu gözlendi. Diş hekimi Nalan Salah Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, 16 Mart'tan bu yana kapalı olduklarını ve bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın izniyle hasta kabul etmeye başladıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği her türlü şartı yerine getirdiklerini söyelen Salah, tüm hijyen kurallarına dikkat ettiklerini söyledi.
RESTORANLAR İÇERİ MÜŞTERİ ALMADAN SİPARİŞLE ÇALIŞIYOR
Yaklaşık 3 aydır çalışmayan restoran ve köfteciler de içeri müşteri almayarak sadece siparişle çalıştıklarını söyledi. Bugün itibariyle berber ve kuaför salonlarının da çalışmaya başlamasına izin verilen Kosova'da berberler işsizlikten şikayet ederek bayramın yaklaşmasıyla birlikte belki işlerinin açılacağını umut ediyorlar. İlk vakanın 13 Mart tarihinde görüldüğü Kosova'da bugüne kadar 985 koronavirüs vakası rastlanırken, 29 kişi salgında hayatını kaybetti. 736 kişi de salgından iyileşerek, sağlığına kavuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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