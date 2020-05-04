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Kosova'da normalleşmek için ilk adım atıldı

Kosova'da normalleşmek için ilk adım atıldıEnis TABAK, Prizren (DHA) - İlk koronavirüs (Covid-19) vakasının 13 Mart'ta görülmesinin ardından devlet tarafından alınan tedbirler doğrultusunda, yaklaşık 2 aydır hayatın durduğu Kosova'da bugün itibariyle hayat kademeli olarak normalleşmeye başladı.

04.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:18
Kosova'da normalleşmek için ilk adım atıldı
Enis TABAK, Prizren (DHA) - İlk koronavirüs (Covid-19) vakasının 13 Mart'ta görülmesinin ardından devlet tarafından alınan tedbirler doğrultusunda, yaklaşık 2 aydır hayatın durduğu Kosova'da bugün itibariyle hayat kademeli olarak normalleşmeye başladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede can almaya devam ederkeni bir çok ülke de normalleşmek için ilk adımları attı. Kosova'da Sağlık ve Ekonomi Bakanlığı tarafından alınan kararla bugün itibariyle Kosova'nın birçok büyük şehrinde karantina kararı kaldırıldı. Açıklanan paket doğrultusunda küçük esnafın da dükkanlarını 2 ay sonra açtığı ülkede, vatandaşlara günde bir buçuk saat uygulanan sokağa çıkma izni bugün itibariyle günde iki defa uygulanacak.
İNSANLAR SOKAKLARA AKTI
Karar doğrultusunda ilk aşamada 4 ila 18 Mayıs tarihleri arasında küçük esnaf kepenk kaldırırken 18 ila 1 Haziran tarihleri arasında ise kısıtlamanın daha da gevşetileceği belirtildi. DHA'ya açıklamada bulunan esnaflar, salgın nedeniyle 2 aydan bu yana dükkanlarını açmadıklarını ve ekonomik olarak zarara uğradıklarını söyledi. Türk nüfusun yoğun olduğu Prizren'de araç ve insanların sokakları doldurması dikkat çekti.
AVRUPA'DA EN AZ VAKA SAYISIYLA KOSOVA 4'ÜNCÜ SIRADA
İlk vakanın 13 Mart tarihinde görüldüğü Kosova'da bugüne kadar 821 kişi koronavirüse yakalanırken, 381 kişi iyileşti ve 25 kişi de hayatını kaybetti. Açıklanan resmi verilere göre Kosova'nın, Avrupa genelinde en az vakayla 4'üncü sırada yer aldığı belirtildi. Kosova’da normalleşmek için ilk adım atıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Prizren, Kosova, DHA, Güncel, Haber

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