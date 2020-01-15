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Kosova'da reçak katliamı kurbanları anıldı

Kosova'da Reçak Katliamı kurbanları anıldıEnis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da Reçak Katliamı kurbanları 21'inci yıl dönümünde anıldı.

15.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:12
'da Reçak Katliamı kurbanları anıldı
Enis TABAK, (DHA) - Kosova'da Reçak Katliamı kurbanları 21'inci yıl dönümünde anıldı. Bosna'daki Srebrenitsa katliamından sonra Balkanlarda yaşanan ikinci en büyük katliam olarak bilinen Kosova'daki Reçak Katliamı'nın 21'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.
Sırp güçleri tarafından 1999 yılında kurşuna dizilen 45 Kosovalı'nın mezarı, katliam kurbanlarının yakınlarının yanı sıra Kosova'nın dört bir yanından gelen yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Reçak şehitliğindeki anmaya Kosova Cumhubaşkanı Hashim Thaçi de katıldı. Cumhurbaşkanı Thaçi, askeri tören ile anıta çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulundu. Reçak Katliamı'nın Sırbistan tarafından düzenlenen bir soykırım olduğunu, ancak bunun uluslararası camianın Kosova'da yaşanan vahşeti farketmesini sağladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, 'Kosova'da işlenen suçların aydınlatılması için çaba göstermeyi sürdürüyoruz' dedi. Thaçi ayrıca, uluslararası camianın adalet anlayışını eleştirdi.
REÇAK KATLİAMI
15 Ocak 1999 tarihinde Sırp güçleri, Priştine'nin 30 kilometre güneyindeki Reçak köyüne baskın düzenleyerek aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 45 sivili katletmişti. Katliamın hemen ardından olay yerine giden dönemin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyonu Şefi William Walker, dünyaya katliam yapıldığını duyurarak, olayı insanlığa karşı işlenen bir suç olarak değerlendirmişti. Bu değerlendirmeden 2 ay sonra NATO Sırp hedeflerine karşı hava harekatı başlatmıştı. Reçak Katliamı'ndan sorumlu tutulan Slobodan Miloşeviç'e karşı Lahey Savaş Suçları Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede de bu katliamın ayrı bir yeri olmuştu. Reçak Katliamı, Srebrenitsa katliamından sonra Balkanlarda yaşanan ikinci en büyük katliam (yakın tarih bazında) olarak biliniyor.
Kosova'da reçak katliamı kurbanları anıldı

Prizren, Kosova, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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