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- Kosova'da sağlık çalışanlarına internetten saygı konseri

- Kosova'da sağlık çalışanlarına internetten saygı konseri Kosova'da korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına internet üzerinden saygı konseri verildi.

10.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:37
- Kosova 'da sağlık çalışanlarına internetten saygı konseri
PRİŞTİNE - Kosova'da korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına internet üzerinden saygı konseri verildi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyor. Kosova'da bulunan Yunus Emre Enstitüsü tarafından tüm dünyada korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları için internet üzerinden saygı konseri gerçekleştirildi. Türk sunucu Pelin Çift ve Kosova Devlet Televizyonu sunucusu Feride Zeynullah'ın sunumları ile başlayan konsere Kosovalı 22 ses sanatçısının yanı sıra Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka, dünyanın farklı yerlerinde görev yapan Türk büyükelçiler, konsoloslar ve birçok sağlık çalışanı katıldı. Saygı konseri, açılış konuşmalarının ardından ses sanatçılarının Türkçe ve Arnavutça şarkıları ile devam etti. Programın sonunda 29 ülke ve 32 şehirden katılımcılar kendi ana dillerinde "Evde kal" çağrısı yaptı. - Kosova’da sağlık çalışanlarına internetten saygı konseri

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Priştine, Kosova, Güncel
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