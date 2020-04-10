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Kosova'da sağlık çalışanlarına moral konseri

Kosova'da sağlık çalışanlarına moral konseriEnis TABAK, Prizren, (DHA) - Kosova'da Yunus Emre Enstitüleri tarafından koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplum sağlığı için görev yapan tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına video konferans yoluyla konser verildi.

10.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:20
Kosova 'da sağlık çalışanlarına moral konseri
Enis TABAK, Prizren, (DHA) - Kosova'da Yunus Emre Enstitüleri tarafından koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplum sağlığı için görev yapan tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına video konferans yoluyla konser verildi. Konsere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına dünyanın bir çok ülkesinden destek yağıyor. Kosava'da osova'da Yunus Emre Enstitüleri tarafından koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplum sağlığı için görev yapan tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına video konferans yoluyla konser verildi. Kosovalı 22 sanatçının katılımıyla video konferans yoluyla gerçekleşen konsere bağlanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, böyle anlamlı bir konserle dünyadaki sağlık çalışanlarına destek veren Kosova'daki Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini tebrik etti. Programa katılan Yunus Emre Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Şeref Ateş de enstitü olarak böyle bir organizasyona imza atmalarından dolayı memnun olduğunu söyledi. Kosova Meclis Başkan Vekili ve Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fikrim Damka, Yunus Emre Enstitüsü yetkililerine teşekkür ederek, başta Kosova ve dünyanın her yerinde bu zor süreçte çalışan sağlıkçılar için verilen konserden memnun olduklarını ifade etti. Programa ayrıca başta Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki Türk Büyükelçiler bağlanarak 'evde kalın' çağrısında bulundular. Açılış konuşmalarının ardından program, sanatçıların Türkçe ve Arnavutça şarkılarıyla devam etti. Sosyal medya hesaplarından 110 bin izlenmeye ulaşan yayın, büyük beğeni topladı. Kosova’da sağlık çalışanlarına moral konseri

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kosova, Güncel
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