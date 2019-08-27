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Kosova'da seçim kampanyası 25 Eylül'de başlıyor

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), erken seçime yönelik bütçeyi onaylayarak kampanyaların 25 Eylül'de başlamasına karar verdi.

27.08.2019 23:46 Kosova'da seçim kampanyası 25 Eylül'de başlıyor
Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), erken seçime yönelik bütçeyi onaylayarak kampanyaların 25 Eylül'de başlamasına karar verdi.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, erken seçim bütçesini onayladı. Merkez Seçim Komisyonu, seçim kampanyasının 25 Eylül'de başlayıp 4 Ekim'de sona ermesini kararlaştırdı. Komisyon, istifa eden hükümetten seçimlerin düzenlemesi için 5 milyon 698 bin euro talep etti. KQZ Başkanı Valdete Daka, bugün bütçe başvurusunda bulunacaklarını belirterek, "Para yoksa bu kurum seçimlere yönelik çalışmalarına devam edemeyecek" uyarısında bulundu.

KQZ Şefi Enis Halimi ise, bütçe olmadan bugün itibariyle 42 gün kalan seçimlerin hazırlanmasında hiçbir prosedürün başlatılamayacağını söyledi.

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Kosova, Eylül, Politika

Kaynak: İHA

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