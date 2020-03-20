Kosova'da siyasiler için tencere tavalı protesto

Dünyanın birçok ülkesinde Korona virüs salgınına karşı fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına balkonlara çıkılarak alkışlı destek verilirken, Kosova'da halk balkonlardan tencere tava ile siyasileri protesto etti.Kosova'da binlerce kişi, Korona virüsle mücadele edilen şu günlerde iktidar kavgasına giren siyasileri balkonlarda tencere tava çalarak protesto etti. Korona virüs salgını nedeniyle ağır bir süreçten geçen Kosova'da yaşanan siyasi kriz, vatandaşları çileden çıkardı. Koalisyon hükümetinin iki partisi Vetvendosje Hareketi ve Kosova Demokratik Birliği (LDK) arasındaki çekişme ve LDK'nın hükümeti düşürme çabalarına halk sessiz kalmadı. Başta başkent Priştine olmak üzere Kosova'nın tüm şehirlerinde halk saat dün akşam balkonlara çıkarak, korona salgınıyla herkesin birlikte mücadele etmesi gerektiği günlerde siyasilerin kendi çıkarları peşinde koşması tencere ve tavalarla protesto etti.Tencere ve tavalara çalan vatandaşlar, siyasi sürtüşmelerin değil Korona virüsüne karşı topyekün seferberlik içinde mücadele verilmesi zamanı olduğu mesajını verdi. Kendi koltukları yerine halkın düşünülmesi amacıyla düzenlenen tencere tavalı protesto gösterisi dakikalarca sürdü.Kosova halkı son kez 90'lı yıllarda Miloşeviç rejimine karşı tencere tavalı protesto eylemleri düzenlemişti. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA