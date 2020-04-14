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Kosova'da sokağa çıkışlar kimlik kartın son 2 rakamına göre

Kosova'da son günlerde koronavirüslü (Covid-19) vakalarının artışı nedeniyle, hükümet sıkı tedbirler aldı.

14.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:35
Kosova'da sokağa çıkışlar kimlik kartın son 2 rakamına göre

Kosova 'da son günlerde koronavirüslü (Covid-19) vakalarının artışı nedeniyle, hükümet sıkı tedbirler aldı. Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia tarafından açıklanan yeni önlemler kapsamında, 15 Nisan itibariyle sokağa çıkma saatleri 1,5 saate düştü.

16 yaşından küçüklerin sokağa çıkması tamamen yasaklanırken, uygulamanın 3 Mayıs tarihine kadar süreceği belirtildi. 16 yaşından büyükler ise kimliklerinde yer alan vatandaşlık numarasının sondan ikinci hanesine göre, belirlenen saatlerde, alışveriş ya da diğer işlemleri için sokağa çıkabilecek. Yabancı uyruklu kişiler için de bu uygulamada pasaport numarası esas alınacak. Önlemler kapsamında araçların trafiğe tamamen durduruldu. Zorunlu durumlarda engelli vatandaşlar ile 16 yaşından küçükler yalnızca bir kişinin refakati ile dışarı çıkabilecekler. Önlemler kapsamında, acil durumlar dışında 65 yaş ve üstü kişilerin de sokağa çıkmamaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu da getirildi. Vatandaşlar, sağlık kurumlarına gitmek için dışarı çıkabilecekler.

YASAĞA UYMAYANA 2 BİN EUROYA KADAR PARA CEZASI

Yasağa uymayanların 2 bin euroya kadar para cezasına çarptırılacakları açıklandı. Önlemler, sağlık, güvenlik, gıda, medya gibi sektörlerde çalışanlar için geçerli olmayacak. Kosova'da dün 24 saat içerisinde 79 vakanın tespit edilmesinin ardından Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü önerileri üzerine yeni önlemler alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hükümet, Kosova, Dünya
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