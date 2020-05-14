Kosova'da TİKA'nın Türkiye Mezunları Destek Programı tanıtıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Kosova'daki Türkiye mezunları için "Türkiye Mezunları Destek Programı" online tanıtım toplantısı düzenlendi.

14.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:31

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Kosova'daki Türkiye mezunları için "Türkiye Mezunları Destek Programı" online tanıtım toplantısı düzenlendi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, destek programından yararlanmak isteyen Türkiye mezunlarının sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgını sonrasında üretim altyapılarının geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Ceran, "Destek programında sektörel sınırlama getirmiyoruz. Kosova'da istihdam yaratabilecek projelere öncelik tanıyacağız. Yeni iş kurmak isteyen, özel sektör veya kamu kurumlarında çalışan ve uzmanlık alanlarını geliştirmek isteyen mezunlarımızın projelerini bekliyoruz." dedi.

Kosova'daki Türkiye Mezunlar Derneği (TÜMED) Başkanı Semih Bilurdagi ise destek programının mezunların yeni iş yeri kurabilmeleri için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Programa ilginin yoğun olduğunu ifade eden Bilurdagi, "Bugüne kadar Kosova'ya birçok alanda katkı sunan TİKA'ya Türkiye mezunlarına sundukları bu destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Kosova'da iş kurmak isteyen tüm Türkiye mezunlarının yararlanabileceği destek programına başvurular 29 Mayıs'a kadar sürecek.

Kosova’da TİKA’nın Türkiye Mezunları Destek Programı tanıtıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Kosova, Güncel, Haber

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