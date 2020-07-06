Kosova'da vaka sayılarının 5 katına çıkmasıyla tekrar sokağa çıkma yasağı getirildi

Kosova'da vaka sayılarının 5 katına çıkmasıyla tekrar sokağa çıkma yasağı getirildiEnis TABAKPrizren, (DHA) - Kosova'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından, kapsamlı sokağa çıkma yasağı, bugünden itibaren tekrar uygulamaya koyuldu.

06.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:03
Kosova'da vaka sayılarının 5 katına çıkmasıyla tekrar sokağa çıkma yasağı getirildi
Enis TABAKPrizren, (DHA) - Kosova'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından, kapsamlı sokağa çıkma yasağı, bugünden itibaren tekrar uygulamaya koyuldu.
Kosova'da koronavirüse karşı alınan önlemlerin 3 aşamalı olarak normalleşmesiyle birlikte vaka sayısı bir ayda 5 katına yükseldi. İlk vakanın 13 Mart tarihinde görüldüğü Kosova'da kamu kurumları, okullar, havaalanı, sınırlar yanı sıra AVM'ler ile birçok sektör durdurulmuş ve soğaka çıkma yasağı uygulanmıştı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 21.00 İLE 05.00 ARASI UYGULANACAK
Kosova'da yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından 1 Haziran tarihi itibariyle hayatın normale dönmesiyle, daha önce 20'nin üzerinde olan günlük vaka sayısı ile ölüm oranlarındaki artış 1 ayda 5 katına çıktı. Kosova'da bugün itibariyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Kosova Başbakan Avdullah Hoti, vaka sayısının en yüksek olduğu şehirler olan, Priştine, Prizren, Ferzovik ve Vıçıtırın'da sokağa çıkma kısıtlamasının bugünden itibaren 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacağını açıkladı. Kosova’da vaka sayılarının 5 katına çıkmasıyla tekrar sokağa çıkma yasağı getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kosova, DHA, Dünya, Güncel, Haber
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