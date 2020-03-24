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Kosova'da vaka sayısı 61'e yükseldi

Kosova'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının 61'e yükselmesinin ardından Kosova Bakanlar Kurulu, serbest dolaşıma kısıtlama getirdi.

24.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:55
Kosova'da vaka sayısı 61'e yükseldi
Kosova 'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının 61'e yükselmesinin ardından Kosova Bakanlar Kurulu, serbest dolaşıma kısıtlama getirdi.
Kosova Bakanlar Kurulu 24 Mart 2020 Salı günü itibariyle serbest dolaşıma kısıtlama getirdi. Kosova'da vatandaşlar saat 10.00 ile 16.00 ve 20.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkamayacak. Ülkedeki kısmi sokağa çıkma yasağı aralıklara toplam 16 saat sürecek.
Kosova'da 35 olan korona vakası sayısı dün gece itibariyle 61'e yükseldi.
DEVLET BAŞKANI THAÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA KARŞI
Kosova Devlet Başkanı Hashim Thaçi, hükümetin sokağa çıkma yasağı kararının anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Thaçi, serbest dolaşımın ancak olağanüstü hal ilan edilmesi ardından alınabileceğini belirterek, "hükümet anayasayı çiğnemiştir" dedi. Konuyla ilgili anayasa maddelerini okuyan Thaçi, hiçbir vatandaşın, hükümetin aldığı karara uymak zorunda olmadığını ifade etti. Thaçi, kararın iptali için anayasa mahkemesine başvuracağını da sözlerine ekledi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kabine, Kosova, Güncel

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