Kosova'da vatandaşlar bayram öncesi alışveriş merkezlerine akın etti

Kosova'da vatandaşlar bayram öncesi alışveriş merkezlerine akın ettiEnis TABAK, Prizren (DHA)- Kosova'yı 13 Mart tarihi itibariyle etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını mücadelesi devam ederken, ülkenin Prizren şehrinde vatandaşlar Ramazan Bayramı öncesi alışveriş merkezlerine...

22.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:49
Kosova'da vatandaşlar bayram öncesi alışveriş merkezlerine akın etti
Enis TABAK, Prizren (DHA)- Kosova'yı 13 Mart tarihi itibariyle etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını mücadelesi devam ederken, ülkenin Prizren şehrinde vatandaşlar Ramazan Bayramı öncesi alışveriş merkezlerine akın ettiler.
Prizren'deki vatandaşlar koronavirüs salgınını hiçe sayarak Ramazan Bayramı öncesi alışveriş merkezlerine giderek alışveriş yaptılar. Kosova'da ilk vakanın 13 Mart tarihinde tespit edilmesiyle birlikte bugüne kadar binin üzerinde kişide koronavirüs tespit edilmesine rağmen vatandaşların kurallara uymaması dikkat çekti.
Vatandaşlar Ramazan Bayramı öncesi, geçtiğimiz pazartesiden itibaren ikinci aşama çerçevesinde açılan alışveriş merkezilerine sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen giderek alışverişlerini yaptı.
Alışveriş merkezlerine girmek için uzun araç trafiğinin oluştuğu Prizren'de bir vatandaş uzun zamandan beri evde kapalı olduklarından dolayı sıkıldıklarını söylerken; son günlerde Prizren'de vaka sayısındaki artıştan da endişelendiklerini söyledi. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından düzenli olarak yapılan açıklamalarda son günlerde Prizren'deki vaka sayısında artış gözlendiği belirtildi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kosova’da vatandaşlar bayram öncesi alışveriş merkezlerine akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Prizren, Kosova, Güncel, Haber

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