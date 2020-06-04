Kosova'da yeni hükumet kuruldu: Kabinede bir Türk yer aldı

Kosova'da yeni hükumet kuruldu: Kabinede bir Türk yer aldıEnis TABAK, Priştine (DHA) - Kosova'da dün kurulan yeni hükümette Abdullah Hoti'nin kabinesi güvenoyu aldı.

04.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:18
Kosova'da yeni hükumet kuruldu: Kabinede bir Türk yer aldı
Enis TABAK, Priştine (DHA) - Kosova'da dün kurulan yeni hükümette Abdullah Hoti'nin kabinesi güvenoyu aldı. Yeni hukümet, 61 evet, 24 ret ve 1 çekimser oy ile onaylandı. Böylelikle Kosova'da mevcut Başbakan Albin Kurti hükumeti düşerken ülkenin yeni Başbakanı Abdullah Hoti oldu.
Kosova'da yaşanan siyasi krizin ardından yeni hükümet dün kuruldu. Meclis Genel Kurulu'nda olağanüstü yapılan oturumda Kosova Demokratik Birliği (LDK) Adayı Avdullah Hoti, 61 evet ve 1 çekimser oy ile yeni hükümeti kurdu. Oturumun başında Hükümet Programını sunan Avdullah Hoti, koalisyon ortaklarıyla birlikte halk içi çalışacaklarını belirterek, ekonomik kalkınma, istihdam, sağlık, eğitim ve salgınla mücadeleye odaklanacaklarını kaydetti. Hoti ayrıca, anayasa ile hukukun üstünlüğüne saygı göstererek, yolsuzlukla mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi. Hoti, hükümet programını sunduktan sonra, kabineyi açıkladı.
KABİNEDE BİR TÜRK DE YER ALDI
Dört Başabakan Yardımcısı ve 16 Bakandan oluşacak kabinede bir Türk de yer alıyor. Eğitim Bakan Yardımcılığı yapan Enis Kervan, Bölgesel Kalkınma Bakanı görevine getirildi. Vetevendosje ve bazı LDK milletvekillerinin boykot ettiği oturumda, partilerin parlamento grup şeflerinin konuşmaları ardından oylamaya geçildi. Hoti, hükümeti için 86 milletvekili oy kullanırken, yeni hükümet 61 evet, 26 hayır ve 1 çekimser oy ile kuruldu.
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Fikrim Damka da Hoti hükümetinden yana oy kullandı. Oylamanın ardından Başbakan Hoti ve kabinesinin yemin etmesiyle birlikte oturum sona erdi. Kosova’da yeni hükumet kuruldu: Kabinede bir Türk yer aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Priştine, Kosova, DHA, Güncel, Haber

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