Kosova'dan Arnavutluk'taki depremzedelere yardımlar devam ediyor

Arnavutluk'ta Salı günü meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, evsiz kalan depremzedeler için Kosova'dan yardımlar gitmeye devam ediyor. Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren Belediyesi tarafından bugün bin paket gıda, bin paket battaniye ve giyim malzemeleri TIR'larla Arnavutluk'a gönderildi.

Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından evsiz kalan depremzedelere yardımlar devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, Arnavutluk'taki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunarak, Prizren Belediyesi'nin, siyasi partiler ve STK'larla yapmış oldukları işbirliği çerçevesinde toplanan yardım paketlerinin Arnavutluk'taki depremzedelere gönderdiğini söyledi.

İLK DEPREMZEDE KAFİLESİ PRİZREN'E ULAŞTI

Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, depremde evsiz kalan depremzedeler için daha önce KFOR Barış Gücü'ndeki Alman askerlerinin konuşlu oldukları Alman Tugayı'na 81 kişiden oluşan ilk kafilenin Prizren'e ulaştığını söyledi. Haskuka, gelen depremzedelerin gıda ve sağlık ihtiyaçlarının Belediye tarafından organize edildiğini ifade etti.

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-Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka'nın açıklamaları

-Yardım malzemesini taşıyan kamyon

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