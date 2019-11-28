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Kosova'dan arnavutluk'taki depremzedelere yardımlar devam ediyor

Kosova'dan Arnavutluk'taki depremzedelere yardımlar devam ediyorEnis TABAK, Prizren (DHA) - Arnavutluk'ta Salı günü meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, evsiz kalan depremzedeler için Kosova'dan yardımlar gitmeye devam ediyor.

28.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:42Kosova'dan arnavutluk'taki depremzedelere yardımlar devam ediyor
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Enis TABAK, (DHA) - Arnavutluk'ta Salı günü meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, evsiz kalan depremzedeler için Kosova'dan yardımlar gitmeye devam ediyor. Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren Belediyesi tarafından bugün bin paket gıda, bin paket battaniye ve giyim malzemeleri TIR'larla Arnavutluk'a gönderildi.
Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından evsiz kalan depremzedelere yardımlar devam ediyor. Demirören Ajansı'na (DHA) konuşan Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, Arnavutluk'taki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunarak, Prizren Belediyesi'nin, siyasi partiler ve STK'larla yapmış oldukları işbirliği çerçevesinde toplanan yardım paketlerinin Arnavutluk'taki depremzedelere gönderdiğini söyledi.
İLK DEPREMZEDE KAFİLESİ PRİZREN'E ULAŞTI
Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, depremde evsiz kalan depremzedeler için daha önce KFOR Barış Gücü'ndeki Alman askerlerinin konuşlu oldukları Alman Tugayı'na 81 kişiden oluşan ilk kafilenin Prizren'e ulaştığını söyledi. Haskuka, gelen depremzedelerin gıda ve sağlık ihtiyaçlarının Belediye tarafından organize edildiğini ifade etti.

Arnavutluk, Prizren, Kosova, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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