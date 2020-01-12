Haberler » Güncel » Kosova'dan gelen heyet Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Haber

Kosova'dan gelen heyet Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

12.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:10
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan aileleri, 'nın Mamuşa kentinden gelen heyet ziyaret ederek, desteklerini iletti.
Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Erkan Karahan, Eğitim Bir-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir ve Enerji Bir-Sen İl Şube Başkanı Şerif Yaşar'ın da eşlik ettiği heyet, eylemdeki annelere karanfil verdi.
Heyet adına konuşan Buyar Morina, Diyarbakır annelerinin kutlu mücadelesini tebrik etmek ve onlara sabır dilemek için geldiklerini belirterek, "Evladını terörün pençesine kaptırmış, yürekleri yangın yeri olan annelerin sesini Kosova'dan duyuyoruz. Türkiye'nin ayağına diken batsa etimizden parça kopuyor gibi acı duyuyoruz." dedi.
Annelerin evlatlarına kavuşması için dua ettiklerini aktaran Morina, şöyle konuştu:
"Anneler burada feryat ediyor, biz ekranda gözyaşı döküyoruz. Teröre kaptırdığınız çocuklarınıza inşallah tez elden kavuşursunuz. Sanırım eyleminizde 4 ay geçti ve her türlü hava şartlarına rağmen buradasınız. Acınıza ve gözyaşınıza ortağız. Sevincinize de ortak olmak isteriz. Allah evladınızı size bağışlasın. Kosova'dan, Mamuşa'daki anne ve babaların selamını, duasını getirdik. Hiçbir anne ve baba sizin duyduğunuz acıyı yaşamasın."
Kosova'dan gelen heyet Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi, Eğitim Bir Sen, Diyarbakır, Kosova, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:30  Robotik eğitim proje şenliği düzenlendi - Haber
16:30  İdlib'de 1 günlük bilanço: 20 ölü, 97 yaralı - Haber
16:30  Ceren Özdemir ölümünün kırkıncı gününde anıldı - Haber
16:29  Batman ncl hastası ahmet için umutlar artıyor - Haber
16:28  Sazlıklar arasında mahsur kalan balıkları kasalarla avladılar - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
13:47  Isırmaması için küçük çocuğun ellerine bebek bezi bağlıyorlar - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:34  İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Haber
12.01.2020 16:32:31