Kosova'dan Getirilen Fetö'cülere Dava Açıldı

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ENES CAN - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), FETÖ'nün Balkan yapılanmasına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalayarak Türkiye'ye getirdiği 6 sanık hakkında, "Silahlı tero¨r örgu¨tu¨ yo¨neticiligˆi yapmak" ve "Uluslararası casusluk" suçlarından dava açıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı.Gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar Cihan Özkan, Hasan Hu¨seyin Günakan, Kahraman Demirez, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina hakkında, "Silahlı tero¨r örgu¨tu¨ yo¨neticiligˆi yapmak" ve "Uluslararası casusluk" suçlarından ayrı ayrı 16 yıl 6 aydan, 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.FETÖ'nün yapısı eylemleri ve örgütün yurt dışı yapılanmasının anlatıldığı iddianamede, silahlı tero¨r örgu¨tu¨nu¨n Gu¨ney Amerika ( Brezilya, Arjantin ), Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki bazı u¨lkelerde okul, s¸irket ve kurum/kurulus¸unun bulundugˆu bildirildi.İddianamede, FETÖ'nün bu okul, s¸irket, kurum ve kurulus¸lar vasıtasıyla o¨rgu¨tsel faaliyetlerde bulundugˆunun tespit edilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgu¨tu¨n tu¨m yurt dıs¸ı okul yapılanması ve mu¨zahir dernekleriyle ilgili sorus¸turma emrinin verildiği anımsatıldı.İddianamede, "Her ne kadar o¨rgu¨t tarafından yurt dıs¸ında egˆitim-o¨gˆretim faaliyeti yu¨ru¨tu¨ldu¨gˆu¨ algısı ulusal ve uluslararası kamuoyuna verilmeye c¸alıs¸ılsa da asıl amacın; egˆitim -o¨gˆretim faaliyeti go¨ru¨nu¨mu¨ altında o u¨lkelerin gu¨venlik ve istihbari bilgilerini temin edip is¸ birligˆi yaptıgˆı u¨lke ve devletlere aktararak uluslararası casusluk suc¸u oldugˆu anlas¸ılmaktadır." denildi.Rus istihbaratı: FETÖ'nün okullarında çalışanlar ajanRusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), FETO¨ okullarında c¸alıs¸an o¨gˆretmenlerin ABD ve I·ngiltere adına ajanlık yaptıgˆı ve bazı Tu¨rk Cumhuriyetlerinde darbe giris¸imlerine katıldıgˆını tespit etmesi u¨zerine Rusya'nın bu yapıya ait okulları kapatarak, o¨gˆretmenleri sınır dıs¸ı ettiği hatırlatılan iddianamede, FETO¨/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨nün Rusya'daki temsilcisi Tolerans Vakfı Bas¸kanı Mustafa Kemal Şirin'in de ülkeye giris¸inin yasaklandığı anımsatıldı.İddianamede FETÖ'nün, yurt dıs¸ında so¨zde egˆitim-o¨gˆretim kurumları vasıtasıyla olus¸turdugˆu bu istismarcı algıyla faaliyette bulundugˆu birçok ülkenin yo¨netimlerinden destek gördüğü ve bu alanda rahatlıkla lobi olus¸turduğu vurgulandı." FETÖ, yurt dışında sahte iyilik hareketi algısı olus¸turmaya c¸alıs¸mış"Özellikle ekonomik ac¸ıdan gelis¸memis¸ Balkan u¨lkeleri, Afrika u¨lkeleri, Tu¨rk Cumhuriyetleri ve digˆer u¨lkelerde o¨rgu¨tu¨n asıl amacının, o u¨lkelerin yo¨netiminde etkin olan is¸ adamları ile askeri ve devlet yetkililerinin c¸ocuklarına okullarda so¨zde egˆitim vererek kendi o¨rgu¨tsel ve ideolojik go¨ru¨s¸lerini empoze etmek olduğu anlatılan iddianamede, şu değerlendirme yer aldı:"U¨lke yo¨netimlerinde ileride so¨z sahibi olacak c¸ocuklar ve genc¸ler, bu okullarda yetis¸tirilip devlet yo¨netimlerine sokularak o¨rgu¨tu¨n koydugˆu hedefler dogˆrultusunda u¨lke yo¨netimleri ve siyasetinin kontrol edilmesi amac¸lanmıs¸tır. Bu kapsamda bu faaliyetleri gerek ulusal du¨zeyde gerekse uluslararası alanda masum go¨stermek amacıyla 'Tu¨rkc¸e dil olimpiyatları', kurban/zekat ve digˆer bagˆıs¸ ve gezi organizasyonları yapılarak sahte iyilik hareketi algısı olus¸turulmaya c¸alıs¸ılmıs¸, bunda da bas¸arılı olunmus¸tur."İddianamede, örgütün Türkiye aleyhine lobicilik faaliyetlerini açık şekilde yürüttüğü ve bulundukları ülkelerin yöneticilerinin Türkiye aleyhinde tavır almalarını sagˆlamaya c¸alıs¸tığı belirtildi.Örgütün Balkan yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ve MİT tarafından Türkiye'ye getirilen 6 kişinin yakalanmasının ardından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in açıklama yaptığı belirtilen iddianamede, "(Örgüt elebaşı) Kosova u¨lkesinden deport edilerek yurda getirilen FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ yo¨neticisi s¸u¨phelileri sahiplenerek icra edilen yasal faaliyetin "eşkıyalık" oldugˆunu beyan etmis¸tir. Örgüt elebaşı bu beyanlarıyla Kosova'dan getirilen 6 şüpheliyi sahiplenerek u¨mit ve moral verici beyan ve ac¸ıklamalarda bulunmus¸tur." denildi.Sanıklar hakkındaki suçlamalarİddianamede yer alan tüm sanıkların FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n dıs¸ yapılanma/Kosova u¨lkesi yo¨neticilerinden olduğu belirtildi. Dıs¸is¸leri Bakanlıgˆı Aras¸tırma ve Gu¨venlik I·s¸leri Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından go¨nderilen yazı içeriğine göre sanıkların FETÖ ile iltisaklı olduğu, örgütün Kosova'da faaliyet yu¨ru¨ten egˆitim kurumlarında go¨rev yaptıgˆı anlatılan iddianamede, bu kişiler hakkındaki tespit ve deliller tek tek sıralandı.Sanıklardan Cihan Özkan'ın, Kosova'da Gjakova yerles¸im merkezinde faaliyet go¨steren silahlı terör örgütü FETO¨/PDY'ye ait Gu¨listan Egˆitim Kurumları bu¨nyesinde faaliyet go¨steren egˆitim kurumu go¨ru¨nu¨mu¨ndeki Mehmet Akif Koleji'nde 6 yıldır so¨zde o¨gˆretmenlik yaparak o¨rgu¨tsel faaliyet yu¨ru¨ttüğü anlatılan iddianamede, sanığın kolluk ve savcılık ifadesinde, FETO¨'nün, silahlı tero¨r örgu¨tu¨ niteligˆinde oldugˆunu kabul etmedigˆi kaydedildi.Sanık Özkan'ın, örgüt talimatının ardından Bank Asya'daki mevduatını artırdığına ilişkin tespite de yer verilen iddianamede, telefonunda, örgüte müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan kurum veya kuruluşların telefon aplikasyonlarını kullandıgˆı kaydedildi.Sanıklar, susma ve inkar yolunu seçmişSanık Hasan Hu¨seyin Günakan'ın ise kollukta ifadesinin alınacagˆı sırada hakkındaki iddiaları dahi dinlemeden susma hakkını kullandıgˆı, savcılıktaki ifadesinde ise u¨zerine atılı suc¸lamaları, o¨rgu¨tsel tavır go¨stererek inkar ettiği anlatılan iddianamede, sanık Günakan'ın da yine Kosova'da Mehmet Akif Kolejinde so¨zde o¨gˆretmenlik yaparak o¨rgu¨tsel faaliyette yer aldığı aktarıldı.İddianamede, sanık Günakan'ın örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu, ayrıca telefonunda Eagle programının da kalıntısına ulaşıldığı belirtildi. Sanığın telefonunda yapılan incelemede, örgüte müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan kurum veya kuruluşların telefon aplikasyonları ile örgüt elebaşının videolarının bulunduğu vurgulanan iddianamede, örgüte müzahir yayın organlarını takip ettiğine dair arama geçmişinde kayıtların da yer aldığı ifade edildi.İddianamede, FETO¨/PDY sorus¸turması sırasında s¸u¨pheli sıfatıyla ifadesi alınan K.A'nın teşhis ettiği sanık Günakan'ın, Kosova'daki kolejde 2010-2013 yıllarında "Serrehber" olarak o¨rgu¨t adına faaliyet yu¨ru¨ttu¨gˆu¨nu¨ söylediği aktarılan iddianamede, sanığın FETO¨/PDY'nin tepe yo¨netiminde yer alan Ali Bayram ve Recep Uzunallı gibi kişilerle c¸ok sayıda irtibatının bulunduğu kaydedildi.Sanık Kahraman Demirez'in ise Gu¨listan Egˆitim Kurumları'nda Genel Mu¨du¨rlu¨k yaparak o¨rgu¨tsel faaliyet yu¨ru¨ttüğü anlatılan iddianamede, sanığın Bank Asya'daki mevduatını örgüt talimatı sonrasında artırdığı ve örgüte müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan Umut O¨zel Egˆitim AS¸ isimli firmada, SGK kaydıyla c¸alıs¸tıgˆının tespit edildiği belirtildi.İddianamede, sanık Demirez'in de kolluk ve savcılıktaki ifadesinde tero¨r o¨rgu¨tu¨ne ve o¨rgu¨t liderine ilişkin sorulara cevap vermek istemedigˆini beyan ettiği ve suc¸tan kurtulmak amacıyla o¨rgu¨tsel tavır gelis¸tirerek inkar yoluna gittiği vurgulandı.FETO¨/PDY sorus¸turmaları kapsamında s¸u¨pheli sıfatıyla ifadesi alınan M.A.G'nin, Demirez'in enis¸tesi oldugˆunu, ablası ile yurt dıs¸ında tanıs¸arak evlendigˆini, sanığın o¨rgu¨tu¨n Kosova'daki bir okulunda c¸alıs¸tıgˆını beyan ettiği kaydedilen iddianamede, örgüte müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan Kimse Yok mu Derneğine bağışlarda bulunduğunun da tespit edildiği bildirildi. İddianamede sanığın el konulan telefonunda ise örgüte müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan kurum veya kuruluşların telefon aplikasyonlarını kullandıgˆının belirlendiği ifade edildi.-ByLock yazışmaları ele verdiSanık Mustafa Erdem'in de Gu¨listan Egˆitim Kurumları'nda mu¨du¨rlu¨k yaparak o¨rgu¨tsel faaliyet yu¨ru¨ttüğü belirtilen iddianamede, sanığın Bank Asya mevduatını örgütün talimatının ardından artırdığı, aynı zamanda ByLock ve Falcon kullanıcısı olduğu kaydedildi.İddianamede, sanık Erdem'e ait ByLock mesajları incelendigˆinde ise örgu¨tsel konu ve ic¸eriklerle Kosova'daki okul yapılanmasına dair birc¸ok yazıs¸manın mevcut oldugˆu vurgulandı.Sanık hakkında yapılan ac¸ık kaynak aras¸tırmasında ise Türkiye'de, o¨rgu¨tu¨n Kosova yapılanması ve Gu¨listan Egˆitim Kurumları aleyhine yapılan bir haberle ilgili olarak Mustafa Erdem adına yapılan ihtarname ile bu haberlerle ilgili tekzip yayınlanmasının talep edildigˆinin belirlendiği anlatılan iddianamede, FETÖ soruşturmasında s¸u¨pheli sıfatıyla beyanı alınan K.A'nın ifadesinde, sanık Erdem'i tes¸his ederek 2013 yılı sonrasında o¨rgu¨tün Kosova'daki "abisi/imamı" olarak go¨rev yaptıgˆını söylediği belirtildi.Kosova yöneticilerine ait içeriklerSanığın telefonunda, örgüte müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan kurum veya kuruluşların telefon aplikasyonlarını kullandıgˆının tespit edildiği anlatılan iddianamede, ayrıca telefonunda o¨rgu¨tsel faaliyetlere ilis¸kin c¸ok sayıda notun mevcut oldugˆu, bu notlar arasında Kosova devleti u¨st du¨zey yo¨neticilerine ait ic¸erikler ile FETÖ elebas¸ına ait videoların yer aldığı kaydedildi.İddianamede, sanıklardan Osman Karakaya'nın da kollukta ve savcılıkta alınan ifadeleri sırasında o¨rgu¨tsel savunma gelis¸tirerek suc¸tan kurtulmak amacıyla inkar yoluna gittiği anımsatılarak, KHK ile FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ ile iltisakının tespit edilmesinden dolayı kamu go¨revinden ihrac¸ edildiği vurgulandı.Sanık Karakaya'nın, tero¨r o¨rgu¨tu¨yle iltisakından dolayı kapatılan Kimse Yok mu Dernegˆinin de üyesi olduğu belirtilen iddianamede, Yalova Başsavcılığınca Yalova U¨niversitesinde, o¨rgu¨tu¨n yapılanmasına dair hazırlanan iddianamede sanığın uzmanlık alanı olmamasına ragˆmen usulsu¨z bic¸imde sosyal hizmet bo¨lu¨mu¨ne atandıgˆı ve bu s¸ekilde faku¨lte yo¨netim kurulunda, o¨rgu¨t adına faaliyetlerde bulundugˆunun tespit edildiği bildirildi.İddianamede, sanık Karakaya'nın tero¨r o¨rgu¨tu¨ ic¸inde sorumlu du¨zeyde faaliyetler yu¨ru¨ttu¨gˆu¨, kamuoyunda 17/25 Aralık su¨reci olarak adlandırılan do¨nemden sonra Kosova'da faaliyetlerine devam ettigˆi aktarıldı. Daha o¨ncesinde Mali'de de bazı faaliyetler yu¨ru¨ttu¨gˆu¨nün tespit edildiği anlatılan iddianamede, örgütün tepe yo¨neticilerinden Tuncay Delibaşı, Mustafa Yeşil, Ahmet Kirmiç, Mahmut Akdoğan, Ali Ursavaş ve Kudret U¨nal ile 2007-2014 yılları arasında 131 kez go¨ru¨s¸me kayıtlarının mevcut oldugˆu vurgulandı.-Ergenekon'da usulsüz rapor tanzim etmişİddianamede, sanık hakkında ac¸ık kaynaklar u¨zerinden yapılan aras¸tırmada, Karakaya'nın FETO¨'nün kumpas s¸eklinde planlayarak icra ettigˆi, kamuoyunda "Ergenekon" olarak adlandırılan dava su¨recinde o¨rgu¨tu¨n talimat ve politikaları dogˆrultusunda usulsu¨z raporlar tanzim ettigˆinin tespit edildiği anlatıldı.Sanık Yusuf Karabina hakkında da Gu¨listan Egˆitim Kurumları bu¨nyesinde faaliyet go¨steren Mehmet Akif Kolejinde mu¨du¨rlu¨k yaparak o¨rgu¨tsel faaliyet yu¨ru¨ttüğü bildirilen iddianamede, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu ve tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n Kosova'daki faaliyetlerine yo¨nelik birc¸ok yazıs¸manın da telefonunda yer aldığı belirtildi.FETÖ soruşturmasında ifadesi alınan K.A'nın beyanında, Karabina'nın tero¨r o¨rgu¨tu¨nün Kosova'daki muhasebesinden sorumlu olduğunu söylediği aktarılan iddianamede, sanığın telefonunda örgüte müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan kurum veya kuruluşların telefon aplikasyonlarını kullandıgˆının tespit edildiği vurgulandı.İddianamede, 15 Temmuz darbe giris¸imi sonrasında dahi silahlı terör örgütü FETO¨/PDY'nin yurt dıs¸ı egˆitim yapılanması ic¸erisinde Kosova'da faaliyette bulunan yönetici konumundaki sanıkların eylemlerinin ayrıca "Uluslararası casusluk" suc¸u olarak da degˆerlendirildiği ifade edildi.