Haberler » Güncel » Kosova'dan Nobel Ödül Töreni'ne boykot - Haber

Kosova'dan Nobel Ödül Töreni'ne boykot

Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye verilmesi gerekçesiyle 10 Aralık'taki ödül törenine katılmayacaklarını açıkladı.

08.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:01Kosova'dan Nobel Ödül Töreni'ne boykot
Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, 2019 Nobel Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye verilmesi gerekçesiyle 10 Aralık'taki ödül törenine katılmayacaklarını açıkladı.

Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine tepki gösterdi. Pacolli yaptığı açıklamada, "Kosova bu yıl Stockholm'de yapılacak Nobel törenine katılmayacak. Soykırım uygulayan Miloseviç'in yandaşı ve siyasetinin destekçisi olan Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü aldığı töreni boykot ediyoruz. Kosova Büyükelçimiz Skendije Geci Şerifi Nobel törenine gitmeyecek. Arnavutluk Büyükelçisi'nin de benzer şekilde hareket etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Nobel Komitesi, edebiyat ödülünün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi, "Balkan Kasabı" olarak bilinen Slobodan Miloseviç'e destek vermesi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Eski Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç, Lahey'deki uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybetmişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Nobel Ödül törenine İsveç'teki tüm yabancı büyükelçiler, davet ediliyor. - STOCKHOLM

Peter Handke, Edebiyat, Kosova, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:13 DHA YURT BÜLTENİ-6 - Haber
12:13 Felç oldu; resim sergisi açtı, şiir kitabı yazdı, motosiklet biniyor - Haber
12:13 Dünyanın en zehirli sürüngenleri akvaryumda - Haber
12:12 Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı - Haber
12:12 Şehit Altuğ Verdi Koşusu, Rize'de gerçekleştirildi - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
08:15 Son dakika: Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
8.12.2019 12:14:45