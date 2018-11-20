Kosova Interpol'e Alınmadı

Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai
şehrinde toplanan Uluslararası Polis
Komisyonu (INTERPOL) Genel Kurulunda yapılan oylamada Kosova
'nın üyelik başvurusu reddedildi.
Uluslararası Polis Komisyonu (INTERPOL) Genel Kurulu, Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai şehrinde toplandı. Kurulda INTERPOL teşkilatına üye olmak isteyen Kosova, Kiribati ve Vanuatu'nun üyeliği oylandı. Kiribati ve Vanuatu'nun üyeliği onaylanırken, yapılan oylamada Kosova'nın üyeliği kabul edilmedi. Üyeliği kabul edilmesi için 115 evet oyu alması gereken Kosova'ya, 51 redde karşılık 68 evet oyu verildi.
Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, oylamadan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "derin hayal kırıklığı" yaşadığını belirtti. - DUBAİ
Polis,Dubai,Kosova