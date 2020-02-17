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Kosova'nın bağımsızlığı Atakule'yi aydınlattı

Ankara'nın simgelerinden Atakule, Güneydoğu Avrupa ülkesi Kosova'nın bağımsızlığı dolayısıyla bu ülkenin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

17.02.2020 22:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:32Kosova'nın bağımsızlığı Atakule'yi aydınlattı
'nın simgelerinden , Güneydoğu Avrupa ülkesi 'nın bağımsızlığı dolayısıyla bu ülkenin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Çankaya'daki Atakule, 17 Şubat Kosova'nın bağımsızlığı için renkli ışıklara büründü.
Kulenin dönen kısımlarına Türkçe ve İngilizce "Bağımsız Kosova Cumhuriyeti" yazıldı ve Türkiye ile Kosova bayrakları beraber gösterildi.
İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de bugün Kosova bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.
Bağımsızlığı Türkiye ve diğer birçok ülke tarafından hemen tanınan Kosova bugün 116 ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınıyor.

Atakule, Ankara, Kosova, Güncel

Kaynak: AA

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