Haberler » Güncel » Kosova, Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ni boykot edecek - Haber

Kosova, Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ni boykot edecek

Kosova'nın Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Kosova'nın bu yılki Nobel Ödül Töreni'ni boykot edeceğini açıkladı.

08.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:04Kosova, Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ni boykot edecek
'nın Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Kosova'nın bu yılki Nobel Ödül Töreni'ni boykot edeceğini açıkladı.
Pacolli, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova bu yıl Stockholm'de düzenlenecek Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak. Büyükelçimiz Sayın Shkendije Geci Sherifi'nin, Nobel Ödülü'nü tartışmalı kazananı ve (eski Sırp lider Slobodan) Milosevic'in dostu ve onun politikalarının destekçisi olan Peter Handke'den dolayı bu etkinliği boykot edeceğini bildiriyorum." ifadesini kullandı.
Ayrıca Pacolli, Arnavutluk büyükelçisinden de benzer bir adım atmasını beklediklerini vurguladı.
Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Handke'ye verilmesi 17 Ekim'de İsveç'in Priştine Büyükelçiliği önünde protesto edilmişti.
Handke'nin Milosevic hayranlığı
Uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olan Handke, Kosova'da savaş devam ederken yayımlanan bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadelerini kullanmıştı.
Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını belirtmişti.
Handke, Milosevic'i cezaevinde ziyaret etmiş, onun lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuştu.
Milosevic'in 2006'daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, "Yugoslavya için, Sırbistan için, Slobodan Milosevic için buradayım." demişti.

Başbakan Yardımcısı, Peter Handke, Kosova, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43 Küçükçekmece'de konut ve okullar arasına hayvan rehabilitasyon merkezi yapımına tepki sürüyor - Haber
13:42 Yahşihan Belediyesi kar küreme aracı aldı - Haber
13:41 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 97'nci gününde - Haber
13:41 PENDİK'TE HIRSIZLARIN KAPIYI LEVYEYLE AÇMASI KAMERADA - Haber
13:37 Isparta'da 'Aramızda Engel Yok' yemeği - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
8.12.2019 13:51:28