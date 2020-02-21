Haberler » Politika » Kosova Sağlık Bakanı, Büyükelçi Sakar'ı kabul etti - Haberler

Kosova Sağlık Bakanı, Büyükelçi Sakar'ı kabul etti

Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia'nın Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul ettiği görüşmede, Kosova ile Türkiye arasında sağlık alanında iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunun görüşüldüğü belirtildi.

21.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:45Kosova Sağlık Bakanı, Büyükelçi Sakar'ı kabul etti
Sağlık Bakanı Arben Vitia'nın 'nin Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul ettiği görüşmede, Kosova ile Türkiye arasında sağlık alanında iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunun görüşüldüğü belirtildi.

Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti. Kosova ile Türkiye arasında sağlık alanında iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunun ele alındığı görüşmede, görevine yeni başlayan Bakan Vitia Türkiye'nin Kosova'ya özellikle sağlık alanındaki yatırımlarından dolayı teşekkürlerini ifade etti. Türkiye'nin sağladığı desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti de ifade eden Bakan Vitia, iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliğinin genişletilmesi taahhüdünü dile getirdi.

Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Vita ve Büyükelçi Sakar'ın Türkiye'de her yıl 100'den fazla Kosovalı hastanın ücretsiz tedavi edildiğini belirterek, Türkiye-Kosova Sağlık İş birliği Anlaşması'nın uygulanması için eylem planı üzerinde durdukları ifade edildi. İki ülke arasında ortak Sağlık Haftası etkinlikleri gerçekleştirilmesinin devam etmesi, Kosova'da sağlık kurumlarına çalışma izni verilmesi ve akredite edilmesi konusunda Türkiye'nin tecrübe ve birikimlerinden yararlanılması da ele alınan konular arasında yer aldı.

Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, bazı hastalıklar nedeniyle yabancı ülkelere tedaviye gönderilen hasta sayısının azalması amacıyla Türk tıp uzmanlarının Kosova'da hekimlere eğitim vermesi sürecinin Türkiye tarafından desteklenmesini talep etti. - PRİŞTİNE

fahrettin koca, Priştine, Türkiye, Kosova, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 18:45:18