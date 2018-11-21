Kosova-Sırbistan Gerginliği Büyüyor

Kosova Bakanlar Kurulu
, Sırbistan
'a uyguladığı yüzde 10'luk gümrük vergisini "Sırbistan'ın Kosova'ya düşmanca politikalar yürütmesi" gerekçesiyle yüzde 100'e çıkardı. Sanayi ve Ticaret Bakanı
Endrit Shala'nın Sırbistan ve Bosna Hersek
'ten ithal edilen malların vergi oranının yüzde 100'e çıkarılma önerisi kabine üyeleri tarafından kabul edildi. Başbakan Ramush Haradinaj ise Kosova ve Sırbistan arasındaki, CEFTA Anlaşması'nın işlevselliğini kaybettiğini söyledi. Haradinaj vergi kararının hemen yürürlüğe gireceğini de belirtti. Kosova'nın bu kararının sebepleri arasında, ülkenin Interpol'e üyelik başvurusunun reddedilmesinde Sırbistan'ı suçlu bulmasının da etkili olduğu kaydedildi. Sırbistan ise gümrük vergisi oranının düşürülmemesi halinde iki ülke arasında diyaloga devam edilmeyeceğini açıkladı.
(İHA)
Kabine,Sırbistan Karadağ,Kosova
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:11