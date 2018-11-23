Kosovalı Sırp Siyasetçinin Öldürülmesine İlişkin Operasyon

Kosova
polisi, "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver
Ivanovic'in bu yılın başında öldürülmesine yönelik düzenlediği operasyonda ikisi emniyet görevlisi dört Kosovalı Sırp'ı gözaltına aldı.
Kosova Polisi Enformasyon Ofisinden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, yetkili savcılık emri doğrultusunda, ocak ayında Ivanovic'in ofisi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Kuzey Mitrovitsa'da dört adrese düzenlenen operasyonda dört kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, üç kişinin cinayet şüphesiyle, bir kişinin ise baskın sırasında polis görevlilerine direnmesi nedeniyle gözaltına alındığı belirtilerek, gözaltına alınan dört Kosovalı Sırp'tan ikisinin polis olduğu, operasyon kapsamında bir kişinin halen arandığı ifade edildi.
Kosova hükümetinden tepki
Kosova hükümetinden yapılan açıklamada ise operasyonun Kosova Özel Savcılık emri doğrultusunda ve kanunlar çerçevesinde gerçekleştiği ve hiçbir siyasi gelişme ile ilişkisi olmadığına dikkat çekilerek, emniyetin hiçbir etnik veya siyasi gruba karşı hareket etmeyeceği konusunda Kosova vatandaşlarının emin olması gerektiğinin altı çizildi.
Vatandaşlara, siyasi partilere ve özellikle ülkenin kuzeyindeki belediye başkanlarına, barış ve istikrar adına kamu huzuruna katkı sağlama çağrısında bulunulan açıklamada, hiç kimsenin "dezenformasyon kurbanı" olmamasının önemli olduğu kaydedildi.
Ivanovic, 16 Ocak'ta Kuzey Mitrovitsa şehrindeki ofisi önünde sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ivanovic, Sırbistan
'ın başkenti Belgrad
'da defnedilmişti.
Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını da yapan Ivanovic, savaşta Arnavut sivillere yönelik işlenen suçlar nedeniyle 2016 yılında 9 yıl hapse mahkum edilmişti. Yüksek Mahkeme, 2017 yılında bu kararı bozmuş ve Ivanovic'in yeniden yargılanmasına hükmetmişti. Ivanovic, tutuksuz yargılanıyordu.
Kosova