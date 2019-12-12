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KosovaPress Müdürü Rakovica AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

"KosovaPress" Haber Ajansı Müdürü Suzana Hashani Rakovica, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:26
"KosovaPress" Ajansı Müdürü Suzana Hashani Rakovica, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Rakovica, "haber" kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük Yürüyüşü gösterileri", "yaşam" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Yüzen bebekler" ve "spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.
Rakovica, yaptığı açıklamada, fotoğrafın birçok zaman yazıdan daha önemli olduğunu belirterek, fotoğrafın kişisel değerlendirme imkanı sağladığını ifade etti.
"Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri" fotoğrafı hakkında konuşan Rakovica, Kosova halkının da geçmişte temel hak ve özgürlüklerini elde etme yolundaki çabalardan geçtiğini hatırlattı.
Kosova'nın yıllarca özgürlük, bağımsızlık ve kendi bayraklarının hayalini kurduğunu vurgulayan Rakovica, "2008'den beri kendi yasaları olan bir devletiz. Bu fotoğraf geçmişi hatırlattığı için bana farklı bir duygu veriyor. İnanıyorum ki onlar da kendi haklarını arıyorlar." dedi.
"Beytullah'ın azmi" fotoğrafını da değerlendiren Rakovica, bu fotoğrafın hayatta asla pes etmemeyi yansıttığını kaydederek, "Hayallerimizle devam edelim, pes etmeyelim. Başarı uğraşmadan gelmez." diye konuştu.
AA ile KosovaPress arasındaki yakın iş birliğine de değinen Rakovica, gelecekte iki haber ajansı arasında daha somut iş birliği temennisinde bulundu.
KosovaPress Müdürü Rakovica AA'nın

Kosova, Dönüş, Güncel

Kaynak: AA


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