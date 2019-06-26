26.06.2019 10:26
Haberler » Dünya » Haber

Kosta Rika'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kosta Rika

Kosta Rika'da, Corredores kantonunda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kosta Rika'da, Corredores kantonunda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgede elektrikler kesildi. Deprem, Kosta Rika ile Panama sınırı arasında bulunan Corredores kantonunda, yerel saat ile 23.23'te meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre 6,2 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre altında meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgede elektriklerin kesildiği, sokak lambalarının hasar gördüğü belirtildi.


- Rika
Kaynak: DHA
yerel , panama , deprem , Dünya

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
11:04 S-500'ler uzaydaki hedefleri de vurabilecek
10:32 ABD: Ukrayna ile yeni 'Silah İmha Anlaşması' imzalandı
10:26 Kosta Rika'da 6,2 büyüklüğünde deprem
10:10 Kosta Rika'da 6,2 büyüklüğünde deprem
09:37 Irak, BM ile Suriye'den gönderilecek yabancı IŞİD militanlarının yargılanmasını görüşüyor
09:07 Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, onlarca yaralı
08:52 Kushner 50 milyar dolarlık "Refah için Barış" planını açıkladı