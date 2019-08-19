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Kosta Rika'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 25'e çıktı

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da haziran başından bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e çıktığı bildirildi.

19.08.2019 16:48 Kosta Rika'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 25'e çıktı
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da haziran başından bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e çıktığı bildirildi.
Kosta Rika Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 25'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 59 kişinin de hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.
Bakanlığın konuyla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, bu kapsamda 55 bin şişe içkinin "sahte" olduğu şüphesiyle toplatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlıkça vatandaşlara sahte içki tüketimi konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Orta Amerika, Güncel

Kaynak: AA

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