"Kosta Rika ile iş birliğimiz geniş bir yelpazede ilerlemeye devam edecek"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye-Kosta Rika ilişkilerine değinerek, "Ortak siyasi ve ekonomik vizyonu paylaştığımız Kosta Rika ile iş birliğimiz, ticaretten eğitime, kültürden bilime her alanda geniş bir yelpazede ilerlemeye devam edecek." dedi.

Başkentte bir otelde Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'nın bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona yabancı misyon şefleri, akademisyenler, bürokratlar, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Bakan Yardımcısı Kıran, burada yaptığı konuşmada, Kosta Rika'nın bağımsızlığını kutlayarak, "198'inci bağımsızlık gününü kutlamak pek çok ülkeye nasip olmayan bir onur ve önemli milattır." dedi.

Kosta Rika'nın Türkiye ve Türk halkı nazarında her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Kıran, Türkiye'nin 2006'da başlattığı Latin Amerika açılımıyla bölgeye yönelik siyasi, ekonomik ve kültürel etkileşiminin son derece güç kazandığını kaydetti.

Kıran, "Ülkelerimiz arasında fiziksel olarak uzun mesafeler olabilir ama halklarımız arasında dostluk temeline dayanan gönül mesafesi her zaman kısa ve sıcak olmuştur." diye konuştu.

Gelecek yıl Türkiye-Kosta Rika ilişkilerinin 70. yıl dönümünün kutlanacağını dile getiren Kıran, şunları söyledi:

"Karşılıklı büyükelçiliklerin açılması bu anlamda önemli bir milat olmuş ve fiziksel mesafelerin anlamsızlığı bir kez daha perçinlenmiştir. Ülke ve halkların güçlü etkileşimi, uluslararası platformlarda da sürüyor. Kosta Rika'nın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) üyeliğini destekliyoruz. Aynı şekilde Kosta Rika'nın, Türkiye'nin Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) gibi bölgesel örgütlerle bütünleşme çabalarına verdiği destekten de memnunuz."

Kıran, Türkiye-Kosta Rika arasındaki ticaret rakamlarının ikiye katlansa da bunu yeterli görmediklerini belirterek, "Çok daha büyük fırsatların bulunduğuna inanıyoruz. İki ülke yatırımcılarına karşılıklı olarak kapıların açılmasını teşvik edici şekilde hareket ediyoruz. Ortak siyasi ve ekonomik vizyonu paylaştığımız Kosta Rika ile iş birliğimiz ticaretten eğitime, kültürden bilime her alanda geniş bir yelpazede ilerlemeye devam edecektir." diye konuştu.

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas'ı "Gerçek bir Türkiye dostu" şeklinde niteleyen Kıran, Gustavo'nun, Dışişleri Bakanlığının 2000 yılında düzenlediği genç diplomatlar eğitim programına katıldığını hatırlatarak, gelecek dönemdeki eğitim programlarına daha fazla Kosta Rikalı genç diplomatı davet etti.

1950'den bugüne

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas ise Kosta Rika'nın bağımsızlığının 198. yıl dönümü dolayısıyla bir arada olduklarını, iki ülke ilişkilerinin 1950 yılında inşa edildiğini, 2014'te karşılıklı büyükelçiliklerin ve ikili ilişkilerin geleceğine yeni kapıların açıldığını belirtti.

İkili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için diplomatik misyonların yatırım potansiyellerine yönelik tanıtımlar da gerçekleştirdiğini kaydeden Fallas, "Türkiye'nin Kosta Rika'daki uzun vadeli ve katma değeri yüksek yatırımlarını artırmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Kosta Rika ve Türkiye çok yönlü düzeyde bir çok konumu ve ortak ilgi alanlarını paylaşıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetliler, Orta Amerika mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

