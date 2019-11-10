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Kostas Sloukas: "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil"

Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Beşiktaş maçı öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için açılan pankartı tutmamasıyla ilgili olarak, "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım.

10.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:40Kostas Sloukas:
'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, maçı öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için açılan pankartı tutmamasıyla ilgili olarak, "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım. Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor" dedi.
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan Beşiktaş derbisi öncesinde 10 Kasım nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için açılan pankartı tutmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kendisinin bilinçli olarak pankartı tutmadığına yönelik yorumlarla ilgili olarak Sloukas, "Lütfen, bunu kimse iddia edemez. Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye ve tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım. Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor. Sonuçta da beş yıldır bu takımda ve bu ülkedeyim. Bu takım ve bu ülke için mücadele ediyorum. Asla benim için saygısızlık yaptığımın söylenmesini kabul edemiyorum. Bu ülkenin arkasında önemli bir tarih var, bunu biliyorum. Buna her zaman saygı gösteriyorum. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye'nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum" diye konuştu.
(İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, Kostas Sloukas, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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