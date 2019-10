Kostas Sloukas: “Topu havaya atıyorum ve Vesely tamamlıyor!”

Kostas Sloukas’a basketbol filozofu demek yanlış olmaz. Zira konuşurken cümlelerini özenle seçiyor, işin teknik kısmında uzun yıllar antrenörlük yapan birisi gibi konuşuyor ve Jan Vesely’le yaptığı alley-oop’lar hakkında bilgi vermekten kaçınmıyor.















Dünya Kupası’ndaki süreç senin açından nasıl geçti?





Çok iyi değildi. Kısa süren ama büyük etkileri olan turnuvada sürekli olarak iyi performanslar göstermelisiniz. Biz iyi bir takımız ama özellikle Brezilya’ya karşı oynadığımız maçta erkenden pes etmemiz, reaksiyon veremememiz üzücü oldu. Sonuçtan memnun değilim.





Yaz arasında Fenerbahçe Beko’yla olan kontratını yeniledin. Başka teklifler var mıydı? Karar verme sürecinde neler yaşadın?





Elbette, İspanya’dan ve Yunanistan’dan önemli teklifler almıştım. Ama uzun bir süredir Fenerbahçe’deyim ve başarıların çok daha ötesinde bir aile ortamımız var. Koç Obradovic, Jan (Vesely), Bobby (Dixon), Gigi (Datome), taraftarlar… Burada kalmayı seçmek çok kolaydı. Fenerbahçe paranın her zaman önemli olmadığını hissettiren bir yer. İlk teklifler geldiği zaman biraz zorlanmıştım ama düşünme sürecinin ardından Fenerbahçe’de kalmayı seçtim. Aslında çok da zor bir karar olmadı.





Senin gibi önemli bir oyun kurucu olan Nando De Colo’yla aynı takımda olacaksınız. Sence rol dağılımınız nasıl olacak? Özellikle ikiniz de aynı anda sahadayken...





Bunun cevabını en iyi Zeljko Obradovic verebilir, çünkü o işinde en iyisi.



Ama çok zor bir soru değil. Nando, son yılların en iyilerinden, hatta belki de en iyisi. Takım içi disiplini yüksek, yetenekleri etkileyici ve iyi bir karakter. Tabii ki sezon içinde yaşayacağımız inişler ve çıkışlar kimyayı asıl belirleyen şey olacak. Eğer her iki durumda da uyum sağlayıp en iyisini yaparsak, bütün setlerde veya oyunlarda rahatlıkla beraber oynayabiliriz.





Son dönemlerde Avrupalı genç oyun kurucular ligde kendisini gösteriyor. Sence yeni jenerasyonun en çok dikkat etmesi gereken şeyler ne olmalı?





Zaman ilerledikçe basketbol değişiyor. Bu değişim Avrupa’da biraz daha yavaş oluyor ama oyun felsefesinde bazı şeylerin değiştiğini görüyoruz. Genç bir oyun kurucu, ilk olarak fizik konusunda gelişmeli. Top hâkimiyeti, penetre, perde yönetimi, saha görüşü, savunma sertliği gibi birçok teknik detay antrenör ekibi tarafından belli seviyelere getirilebilir. O seviyeleri aşıp diğerlerinden ayrılmak istiyorsanız kesinlikle fizik olarak gelişmeniz gerekiyor. Günümüzde hücum sayısı arttı ve oyun tempo kazandı. Bu ortamda iyi bir kısa olmak için fiziksel olarak dayanıklı duruma gelmelisiniz.





Jan Vesely’le yaptığınız alley-oop’ların bir sırrı var mı? Hemen hemen her maçta bunu yapıyorsunuz?





Jan inanılmaz atletik özelliklere ve yüksek basketbol zekâsına sahip olan bir oyuncu. Ben sadece topu onun olduğu bölgeye doğru atıyorum. O daima doğru yerde ve zamanda yükselerek ilginç bir şekilde pozisyonu tamamlıyor. Bazen ben bile inanamıyorum. Topu hava atıyorum ve o tamamlıyor. Yani herhangi bir sır olduğunu zannetmiyorum, varsa da ona sormak gerekiyor.