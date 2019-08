Köstence'de "Türkart Festivali"

Romanya'nın Köstence kentinde Türk kültürünün çeşitli etkinliklerle tanıtıldığı "Türkart Festivali" düzenlendi.

Kentteki Mamamia Gösteri Merkezi'nde, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosluğu, Maarif Vakfı, Köstence Türk Birliği ve Köstence Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festivale, Türkiye'den 1. Sınıf Emniyet Müdürü, ressam ve hattat Ahmet Sula ve sanatçı Yusuf Güney katıldı.

Festivalde, Türk kültürü, folklor, müzik, sahne ve el sanatlarından örnekler sergilendi.

Sula, yaptığı açıklamada, festival sayesinde binlerce sanatseverle buluşmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Bugüne kadar Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında 46 kişisel resim sergisi açtığını işaret eden Sula, "Bugün 47. sergimi Köstence'de açıyorum. Türk ve Romen halkını sanatımızla buluşturuyoruz. 'Aşk yoksa sanat yoktur' ilkemizden yola çıkarak Köstenceli kardeşlerime aşkımız olan Anadolu kültürünü tanıtmanın heyecanı içindeyim." dedi.

Sula, daha önce FETÖ'cülerin Köstence'de festival düzenleme girişimi olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Her türlü kılığa girerek insanlığın yüz karası olmuş FETÖ'cülerin kültürümüzü temsil etmesi söz konusu olamaz. Biz gerçek Anadolu insanını, insanlığa tanıtma derdindeyiz. Biz, yaratandan ötürü yaratılanı seven Anadolu irfanının öz çocuklarıyız. Ülkemizde olduğu gibi bütün dünyada bu hain terör örgütüyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Sanatın kudretiyle FETÖ'cü hainleri bütün dünyaya doğru bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz."

"Karalama kampanyasının önüne geçmeyi hedefliyoruz"

Dobruca Türk İş Adamları Derneği Başkanı Ömer Karahasanoğlu ise festivalin önemine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda mücadele verildiğini vurguladı.

FETÖ'yü bütün Avrupa'ya doğru anlatmak için uğraştıklarını belirten Karahasanoğlu, "Vatanına, milletine bağlı bir iş adamı olarak böyle bir festival yapmaya gerek duydum. Çünkü biz Türk halkının örf ve adetleri ile Türk kültürünü Romen dostlarımıza tanıtmak ve göstermek istiyoruz. FETÖ'cülerin burada Türkiye'yi karalamak adına yaptıkları spekülasyonların önüne geçmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivali geleneksel hale getirmek istediklerinin altını çizen Karahasanoğlu, festivalle Türk ve Romen halklarının dostluklarını daha da sağlamlaştıracaklarını dile getirdi.

Karahasanoğlu, festival için Türkiye'den gelen sanatçı ve konuklarla iki ülke arasında daha güçlü bir köprü kuracaklarını sözlerine ekledi.

Sanatçı Yusuf Güney de festivale katkı sunan kurumlara teşekkür ettiğini ifade ederek, "Hedefimiz kültür ve sanatımızı tüm dünyaya duyurmak." dedi.

Köstence halkının yoğun ilgi gösterdiği ve yerel şarkıcıların da sahne alacağı festival, 26 Ağustos'a kadar sürecek.

