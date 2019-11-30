Haberler » Yaşam » Kostümleri ile Eskişehir'i temsil ettiler - Haber

Kostümleri ile Eskişehir'i temsil ettiler

Eskişehir Anadolu Bacıları Halk Oyunları ekibi, Aydın'da düzenlenen yöresel kostümler ile savaşçı kadın kostümleri defilesinde Eskişehir'i temsil etti.

30.11.2019 11:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:47Kostümleri ile Eskişehir'i temsil ettiler
Anadolu Bacıları Halk Oyunları ekibi, 'da düzenlenen yöresel kostümler ile savaşçı kadın kostümleri defilesinde Eskişehir'i temsil etti.

Eskişehir Anadolu Bacıları Halk Oyunları ekibi yönetmeni Hafize Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aydın Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde düzenlenen defilede, tarihe ışık tutacak asırlık yöresel kıyafetler sergilendi. Aydın Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürleri Sempozyumu kapsamında; geçmişten geleceğe yöresel kıyafetler defilesinde, Aydın Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde, Eskişehir Anadolu Bacıları olarak; Eskişehir İnönü ilçesinin gelinliğini ve yöresel kostümler ile savaşçı kadın kostümlerini tanıttık. Eskişehir ilimizi ekip olarak temsil etmekten mutluluk duyduk" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Aydın, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
12:16 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Gulusoy'dan İHA'ya ziyaret
12:16 Kars'ta "Hastane Afet Planı" uygulayıcı eğitimi verildi
12:08 Özel bireyler Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti
12:08 Ulaşımpark çalışanları kan bağışında bulundu
12:07 Faizleri 4 ayda 1000 puan düşüren Merkez Bankası, bir indirim sinyali daha verdi
11:50 Mazıdağı'nda başlık parası pes dedirtti
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
30.11.2019 12:52:18