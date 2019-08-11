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Kostümleriyle dikkat çeken Hadise, Jennifer Lopez'den kopya çekmekle suçlandı

Son günlerde kıyafetleri ve cesur paylaşımlarıyla gündem olan Hadise, yeni konserindeki kıyafet seçimiyle de Jennifer Lopez'i taklit ettiği yönünde eleştiri aldı.

11.08.2019 10:58
Kostümleriyle dikkat çeken Hadise, Jennifer Lopez'den kopya çekmekle suçlandı

Cesur dansları ve kıyafetleriyle adından söz ettiren popçu Hadise, yine eleştiri oklarının hedefi oldu. Harbiye'de şarkılarıyla sevenlerini coşturan Hadise'nin kıyafetleri, geçtiğimiz günlerde Antalya'ya konser veren yıldız şarkıcı Jennifer Lopez'in kostümlerine benzetildi.

YERDEN YERE VURDULAR

Kıyafet seçimlerinde oldukça cüretkar olan ve genelde mayo tercih eden Lopez'in geçmiş konserlerinden birinde giydiği kostüme benzer bir kostümle sahneye çıkan Hadise'ye sosyal medya kullanıcıları yerden yere vurdu.

KIYAFETLER NEREDEYSE AYNI

Sahneye ilk olarak beyaz, geniş bir takım elbiseyle çıkan Hadise, ardından neon kostümünü giydi. Daha sonra kostümlerinde kırmızıyı tercih eden Hadise finali yine uzun çizmeleri ve taşlı mayo kıyafetiyle konserini bitirdi.

"AREFE GECESİ ÇARPILACAK"

Ünlü yapımcı Erol Köse de Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Atanamamış JLO yani Hadise , bu kez de kostüm araklayayım derken Fosforlu Cevriye olmuş. Arefe gecesi çarpılacak Hafazanallah" notunu düştü.

Ayrıca çoğu takipçi Hadise'nin aşırı kilolu olduğundan şikayet etti.

Kostümleriyle dikkat çeken Hadise, Jennifer Lopez'den kopya çekmekle suçlandı

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YORUMLAR (2)
BJK: YARATICI OLUN TAKLİT ETMEYİN. . . . . .
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