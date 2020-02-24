Haberler » Güncel » Koşu bandında kalp krizi geçiren Bayram, hayatını kaybetti - Haber

Koşu bandında kalp krizi geçiren Bayram, hayatını kaybetti

KAYSERİ'de, koşu bandı üzerinde spor yaparken kalp krizi geçiren Bayram İnce (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

24.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:26Koşu bandında kalp krizi geçiren Bayram, hayatını kaybetti

KAYSERİ'de, koşu bandı üzerinde yaparken kalp krizi geçiren Bayram İnce (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Talas Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan spor salonunda meydana geldi. Koşu bandında spor yapan Bayram İnce, iddiaya göre bir süre sonra yere düştü. Salon yetkilileri tarafından çağrılan ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bayram İnce, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yapılan ön otopsi muayenesinde Bayram'ın kalp krizi sonucu öldüğü ortaya çıktı. Öte yandan, liseden yeni mezun olan Bayram İnce'nin askeri ve polislik sınavlarına hazırlandığı öğrenildi.



Bahçelievler Mahallesi, Kalp Krizi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
09:56  24 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:21  Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
08:45  Baskılı tişört modasında zarif tasarımlı modeller görücüye çıktı!
24.02.2020 12:13:24