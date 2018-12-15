15 Aralık 2018, 12:36
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Koşu Bandından 14 Kilo Uyuşturucu Çıktı

Koşu bandından 14 kilo uyuşturucu çıktıİSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda bulunan bir kargo şirketine yapılan operasyonda koşu bandına zulalanmış 14 kilo 731 gram uyuşturucu çıktı.

Koşu bandından 14 kilo uyuşturucu çıktı

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda bulunan bir kargo şirketine yapılan operasyonda koşu bandına zulalanmış 14 kilo 731 gram uyuşturucu çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'nda bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Operasyonda, koşu bandına zulalanmış halde 14 kilo 731 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu yüklü koşu bandının Avusturalya'ya gönderilmek istendiği öğrenildi. İstanbul Atatürk Havalimanı
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:36



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