Koşu bandından 14 kilo uyuşturucu çıktı<br><br>İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda bulunan bir kargo şirketine yapılan operasyonda koşu bandına zulalanmış 14 kilo 731 gram uyuşturucu çıktı. </br>İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'nda bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Operasyonda, koşu bandına zulalanmış halde 14 kilo 731 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu yüklü koşu bandının Avusturalya'ya gönderilmek istendiği öğrenildi.