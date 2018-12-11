Koşu Yolu ve Hayat Parkuru'nda Hayat Başladı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan
Tok tarafından yaptırılan Koşu Yolu ve Hayat Parkuru tamamlanmadan İlkadımlıların ilgi odağı oldu.
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok
'un prestijli projelerinden olan Koşu Yolu ve Hayat Parkuru projesi hızla sona yaklaşırken, proje daha tamamlanmadan İlkadım ve Samsunluların gözdesi oldu. Mert Irmağı kenarında 20 dönümlük alana inşa edilen Koşu Yolu ve Hayat Parkuru birçok ihtiyaca aynı anda cevap verecek başarılı bir proje olarak görülüyor. 7'den 70'e her yaştan vatandaşa hitap eden proje sağlıklı yaşama açılan doğal bir pencere hüviyeti taşıyor.
Mert Irmağı'nın doğal dokusunun peyzaj çalışmaları ile güzelleştirilmesinin yanı sıra doğal yaşamın ön planda tutulduğu Koşu Yolu ve Hayat Parkuru gündüzleri şehrin stresinden kaçmak isteyenler için şehrin merkezinde bir seçenek olacak. Aynı zamanda ışıklandırma ve tasarımı ile gündüz zaman bulamayan vatandaşlar için zaman kısıtlamasını ortadan kaldıracak. Özel tasarım gece aydınlatması ile hem şık bir görünüm hem de aralıksız hizmet sağlanacak.
"Tamamlanmadan hizmete başlayan ender projelerden oldu"
Koşu Yolu ve Hayat Parkuru projesinin tamamlanmadan hizmete başlayan ender projelerden biri olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım'ın yıldızını parlatan dev projelerimizden olan Koşu Yolu ve Hayat Parkuru vatandaşlarımız tarafından beğeni ile karşılandı. Daha şimdiden ailecek gelerek burada zaman geçiren, spor yapan ve dinlenen vatandaşlarımız var. Bu ilgi bizleri hem sevindiriyor hem gururlandırıyor hem de projemizin doğruluğu açısından önemli bir geri bildirim oluyor. Yaptığımız her hizmetin odağında vatandaşımızın beklentileri yer alıyor. Bu düşünceler ile başladığımız Koşu Yolu ve Hayat Parkuru projemizle de ne kadar doğru bir hizmete imza attığımızı görmüş olduk. Projemize ilgi gösteren ve şimdiden olumlu düşüncelerini bizimle paylaşan hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.
Projenin özellikleri
İçerisinde 2 km bisiklet yolu ve kauçuk kaplama koşu yolunun yanı sıra 200 metrekare oyun ve fitness alanı, 3 farklı noktada ahşaptan özel tasarlanmış büfe, 2 adet engelli aracı şarj istasyonu, 7 dekoratif çeşme, 3 umumi tuvalet ve 26 ayrı oturma alanında 52 adet bank ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu proje her yaştan üyelere sahip ailelerin huzurlu zaman geçirebilecekleri eşsiz bir alan olacak. Çocuk oyun alanlarının da yer aldığı Koşu Yolu ve Hayat Parkuru'nda anne ve babaların en büyük endişelerinden olan güvenlik için de 24 saat güvenlik kamera sistemi devrede olurken zabıta ekipleri de görev başında olacak. Anne
ve babaların gönül rahatlığı içerisinde çocuklarını getirebilecekleri alan çocuklar için eşsiz bir eğlence merkezi olacak. - SAMSUN
Ali Erdoğan,İlkadım
11 Aralık 2018 Salı 13:02