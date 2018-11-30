Koşullar Esnek Olmayı Gerektiriyor

Bugün ne yapılabilir ' Bugün Ay Başak burcunda ilerlerken mesleki konular, düzen ve hizmete yönelik işler öne çıkmakta. Aynı şifa bulmak ve başkalarına daha anlayışlı olmak durumundayız. Fedakarlık ve hassasiyet gerektiren konulara yönelebiliriz. Karşıtlıklar içinde denge bulmaya çalışalım. Ancak sabah saatlerinde daha sakin düşünmek ve gerginliklerden uzak durmak gerekiyor. Nelerden kaçınmalı ' Öğle saatlerinde başkalarının etkisinde fazlasıyla kalabilir ve gereksiz bir hassasiyet de gösterebiliriz. Bu saatlerde biraz daha gerçekçi olmaya bakalım. Beraberliklerde beklediğimiz somut şeyleri bulmakta zorlanabiliriz. Bugünlerde inançlarımız ve bakış açımız söz konusu olduğu durumlarda da sınırlarımızı iyi bilmeli ve pire için yorgan yakmamalıyız.