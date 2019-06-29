29.06.2019 10:57
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Kot taşlama kumu yüklü TIR'da 753 kilo esrar ele geçirildi

Kot taşlama kumu yüklü TIR

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul'da Muratbey Gümrük Sahası'nda kot taşlama kumu taşıyan TIR'da dedektör köpeği ile yapılan aramada 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.


TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul 'da Muratbey Gümrük Sahası'nda kot taşlama kumu taşıyan TIR'da dedektör köpeği ile yapılan aramada 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nün cari teftişi sırasında Türkiye 'ye kot taşlama kumu getiren TIR'ın taşıdığı yükün, uygunsuzluk nedeniyle getirildiği ülkeye geri gönderilmesine karar verildiği saptandı. Söz konusu dosya üzerinde Ticaret müfettişlerince yapılan incelemede durumun şüpheli unsurlar barındırdığı kanaatine varılarak araç, x-ray taramasına sevk edildi. Taramada aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesinin ardından narkotik dedektör köpek eşliğinde fiziki arama yapıldı. Köpeklerin çuvallara aşırı tepki vermesi üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, her biri 1200 kilogram kot taşlama kumu bulunan çuvalların içerisinde yapılan detaylı aramada; vakumlanarak gizlenmiş 114 pakette 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada suça iştirak ettikleri saptanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Polis kamerasından operasyon görüntüsü


Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı , İstanbul , Güncel

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