29.06.2019 11:11
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KOT TAŞLAMA KUMU YÜKLÜ TIR'DA 753 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

KOT TAŞLAMA KUMU YÜKLÜ TIR

İstanbul DHA Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul'da Muratbey Gümrük Sahası'nda kot taşlama kumu taşıyan TIR'da, dedektör köpeği ile yapılan aramada 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.


İstanbul DHA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul'da Muratbey Gümrük Sahası'nda kot taşlama kumu taşıyan TIR'da, dedektör köpeği ile yapılan aramada 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nün cari teftişi sırasında Türkiye 'ye kot taşlama kumu getiren TIR'ın taşıdığı yükün, uygunsuzluk nedeniyle getirildiği ülkeye geri gönderilmesine karar verildiği saptandı. Söz konusu dosya üzerinde Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemede, durumun şüpheli unsurlar barındırdığı kanaatine varılarak araç, x-ray taramasına sevk edildi. Taramada aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesinin ardından narkotik dedektör köpek eşliğinde fiziki arama yapıldı. Köpeklerin çuvallara aşırı tepki vermesi üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, her biri 1200 kilo kot taşlama kumu bulunan çuvalların içerisinde yapılan detaylı aramada; vakumlanarak gizlenmiş 114 pakette 753,25 kilo esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada suça iştirak ettikleri saptanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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( Polis Kamerası)
TIR'da yapılan arama
Köpekle yapılan arama
Uyuşturucu zulalarının bulunması
Detaylar


Kaynak: DHA
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