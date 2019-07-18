KOTO'da 'Mobilya Ağaç İşleri ve Ormancılık Sektörü'ne özel istişare toplantısı

Kocaeli Ticaret Odası'nın, sektörlerin geleceğini planlamak adına gerçekleştirdiği sektörel bazda istişare toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda sorunlar tespit edilerek, hep birlikte çözüm önerileri geliştiriliyor. Bu amaçla düzenlenen toplantıların bir yenisi 5. Meslek Komitesi'nde yer alan Mobilya Ağaç İşleri ve Ormancılık Sektörü için gerçekleştirildi.

KATILIM YOĞUN OLDU

KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış'ın, Meclis Üyeleri Metin Sözer, Murat Aydın, Komite Başkanı Şaban Kulaksız, Komite Başkan Yardımcısı Seyit Orhan Kabasakal, Komite Üyeleri Abdullah Bostan ve Abdurrahman Şahinkaya ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Barış, Oda'nın 1 yıllık çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

BARIŞ: KOTO'NUN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

"Sizleri KOTO'nun hizmetlerinden daha çok faydalanmaya, KOTO çatısı altında güçlenerek büyümeye davet ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Barış, "Kocaeli Ticaret Odası olarak gücümüzü etkin kullanarak üyelerimize yeni dış pazar alanları sunmaya gayret ediyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz İhracat Ofisi projesi şimdiden çok önemli ihracat haberleri vermeye başladı. Bizim sektörümüz de dış pazarlarla çok entegre bir sektör. KOTO'nun gücünden ve hizmetlerinden faydalanın, birlikte büyüyelim" dedi.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Akabinde sektör sorunları ve çözüm önerilerine geçildi. Konuşulan konular arasında şu hususlar yer aldı; Orman İşletmeleri'nin vade sayıları, iç ve dış piyasadan orman ürünleri tedarik etmede yaşanan sorunlar, sektöre dış Pazar alanları kazandırmak için yapılacak fuar ve iş programları, mobilya sektörünün mevcut durumu ve yaşanan sıkıntılar.