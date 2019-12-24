KOTO'dan Kaymakam Cinbir'e ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat Barış, İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen ile Yusuf Erenkaya'nın yer aldığı KOTO heyeti, Ağustos ayında yayımlanan kararnameyle İzmit İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Şevket Cinbir'i ziyaret etti. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Bulut, KOTO'nun çalışmaları ile ilgili kapsamlı bilgiler paylaşarak, özellikle kentin ekonomi hayatını ilgilendiren konularda desteğe ve işbirliğine her zaman hazır olduklarını belirtti. İzmit mesaisi süresince KOTO'nun çalışmalarını takip etme fırsatı bulduğunu ifade eden Kaymakam Cinbir, ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, İzmit'in ekonomik hayatı hakkında bilgi aldı.