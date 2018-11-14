Koto, İhracatçılara Kılavuz Kaptanlık Yapacak

Ofisler, ihracatçı sayısını artırmak için firmaları bilgilendirecek, ihracat desteklerini anlatacak, ihracatçılara her konuda kılavuz kaptanlık yapacak

365 oda ve borsanın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği "Yeni ürün, yeni pazar, yeni ihracatçı" sloganıyla başlattığı 'İhracat Destek Ofisi' projesini en kısa sürede hayata geçiren kurumların başında gelen Kocaeli Ticaret Odası, TOBB'da düzenlenen törende emeklerinin karşılığını aldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımlarıyla düzenlenen İhracat Destek Ofisi İşbirliği Protokolü'yle birlikte KOTO'nun da aralarında bulunduğu Türkiye'de 16 ilde, 25 Oda'da kurulan 'İhracat Destek Ofisi' hizmete başladı. TOBB İkiz Kuleler'deki Törene, Kocaeli Ticaret Odası'nı temsilen KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak katıldı.

HİSARCIKLIOĞLU: ODALARIMIZ, İHRACATÇILARA KILAVUZ KAPTANLIK YAPACAK

İmza töreninde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin ihracatının yüzde 85'ini 10 ilin üstlendiğini belirterek, "10 ile ilave olarak 6 ilde daha 'ihracat destek ofisi' kurma çalışmasına başladık. İhracat destek ofisi kurulacak oda sayısını da 25'e yükselttik" dedi.

Hisarcıklıoğlu, ofislerin ihracatçı sayısını artırmak için firmaları bilgilendireceğini, ihracat desteklerini anlatacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "İhracat Destek Ofisi açan Odalarımız, ihracatçılara her konuda kılavuz kaptanlık yapacaklar. Ticaret Bakanlığımız, ihracat için önemli teşvik ve destekler veriyor. Ekonominin nabzı da odalarımızda tutuluyor. Firmaların ihtiyaç ve talepleri ilk olarak odalarımıza geliyor. Odalarımız ve borsalarımız her firmaya doğrudan hizmet sunabilecek, hizmeti KOBİ'nin ayağına götürecek kapasiteye sahip. Artık sorumluluğumuz ve motivasyonumuz daha yüksek. Ortak hedefe kilitlenmenin meyvelerini, ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırarak ve yeni ihracat rekorları kırarak önümüzdeki günlerde inşallah göreceğiz. El birliğiyle Türkiye'nin kazanmasını sağlayacağız."

BAKAN PEKCAN: HEDEFİMİZ DAHA DA YAYGINLAŞTIRMAK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da törende yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak hedeflerinin ihracatı KOBİ'lerden başlayarak bütün iş dünyasına yaymak olduğunu söyledi. Buna bir anlamda "ihracat seferberliği" de denilebileceğini ifade eden Pekcan, iş dünyasının tüm aktörlerini bu seferberlik içinde görmek istediklerini bildirdi. Pekcan, ihracat destek ofislerini yaygınlaştıracaklarını vurgulayarak, "Hedefimiz hem bu rakamları daha yukarı taşımak hem de ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatı olan illerimizi de desteklemek. Ofislerimiz bu illerimizle kısıtlı kalmayacak. Diğer odalarımızla da destek ofisleri kuracağız" diye konuştu. Bakan Pekcan, daha sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü'nü imzaladı.

ANLIPAK'TAN DEĞERLENDİRME

Kocaeli Ticaret Odası'nın, 6 ay önce ilimizin ihracatçı potansiyelinin arttırılması için ihracat atağı başlattığını, bu anlamda TOBB'un projesinin de KOTO'nun hedefleriyle tam uyum sağladığını vurgulayarak töreni değerlendiren KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak, "Odamızda hizmete açılan İhracat Destek Ofisimiz, ihracat yapmayı amaçlayan üyelerimize her konuda hizmet vermeye hazır ve tam donanımlıdır" dedi.