KOTO'nun 'e-Fatura, e-İrsaliye Bilgilendirme Semineri'ne yoğun ilgi

2020 yılı, iş dünyasının e-Dönüşüm uygulamalarına zorunlu geçiş açısından büyük önem taşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan Genel Tebliğe göre; 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, 1.7.2020 tarihi ile e-Fatura ve e-Defter uygulamasına, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcıların 1.1.2020 itibariyle e-Arşiv uygulamasına geçmesi zorunlu tutuluyor. e-İrsaliye için zorunlu başlangıç tarihi ise 01.07.2020 olarak açıklandı.

KOTO 15. MESLEK KOMİTESİ'NİN ORGANİZASYONUYLA DÜZENLENDİ

Kocaeli Ticaret Odası, 15. Meslek Komitesi organizasyonuyla, kentimiz iş dünyasını yeni uygulamalar hakkında kapsamlı olarak bilgilendirmek amacıyla, 'e-Fatura, e-İrsaliye Bilgilendirme Semineri' düzenledi. Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan'ın, KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen ile birlikte ev sahipliği yaptığı programda Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, Gelir Kanunları Usul Grup Müdürü Mustafa Küçükbalkaya ve Usul Müdürü Hülya Güngörmüş, Kocaeli iş dünyasını kapsamlı bir şekilde bilgilendirdi. İlginin yoğun olduğu programda, e-Fatura ve e-İrsaliye ile ilgili tüm sorulara yanıt bulundu.

BAŞKAN DOĞAN: DÖNÜŞÜM SÜRECİ HIZ KAZANACAK

Seminerin açılış ve selamlama konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, "Elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanan ve resmi gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yeni dönemde e-fatura, e-irsaliye uygulamaları sistemine zorunlu geçiş yapılarak, dönüşüm sürecine hız verilecektir. Söz konusu düzenlemelerle mükelleflerin işlem süreçlerine ilişkin maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılmasına, çevrenin korunmasına yönelik katkılar sunulmasına ve vergi idaresinin elektronik ortamda kayıt dışı ekonomiyle etkin bir şekilde mücadele etmesi de bekleniyor. Bizler de bu süreçte üyelerimizin eksiksiz ve doğru bilgiye ulaşmalarını önemsiyoruz Bu bağlamda, bahsi geçen e-uygulamalar konularında gerçekleştirilen e-Fatura, e-İrsaliye Bilgilendirme Semineri'ne katılımlarınız için sizlere, seminerimizin düzenlenmesinde ve de pek çok konuda katkılarını bizlerden esirgemeyen Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman'a teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

509 NUMARALI TEBLİĞLE ZORUNLU HALE GELDİ

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, toplantının sadece bilgilendirme amacı taşımadığını, burada toplanacak geri bildirimlerin de Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) aktarılacağını ifade ederek, "Yıl 2005, e-uygulamalar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gündeminde olan uygulamalardı. O zamanlar bu konuyla ilgili birden fazla toplantıya katılmıştım. 2010 yılına gelindi e-defler ve e-fatura ile ihtiyarı olarak ile bu işe başlamış olduk. Sonrasında 2013 yılında bu uygulama zorunlu hale geldi. Bakanlığımızın Vergi Usul Kanunu'ndan aldığı yetkiyle, 19 Ekim 2019'da yayınlanan 509 numaralı tebliğle beraber bu e-uygulamalara biraz zenginlik kazandırdık. Bu tebliğle beraber e-belge uygulamalarının sayısal olarak artırılmasına vesile olduk. Ayriyeten var olanların da kapsamını artırmış olduk. Dolayısıyla muhatap kitle genişlemiş oldu.

YAMAN: SİZDEN ALDIĞIMIZ GERİ BİLDİRİMLERİ GİB'E AKTARACAĞIZ

Temel mantık elektronik ortam üzerine dönüyor. Stratejik planlarda yer alan kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi 1. parametre. 2. Parametre olarak olayların, işlemlerin kolaylaştırılması, takip- denetim mekanizmasının arıtılması, kağıt tasarrufunun sağlanması ve benzeri konular yer alıyor. Öncelikle şunu önemli olduğu için söylemiş olayım. Bu sunum teşkilatımızın ilk sunumlarından birisi. Daha ziyade burada sizden alacağımız geri bildirimleri uygulama alanı etiketiyle beraber teşkilatımıza, gelir idaresi başkanına iletmek fonksiyonumuz var. Hem bilgilendirme yapacağız hem de sahadaki uygulama sorunlarını sizden aldığımız geri dönüşlerle beraber GİB'e aktaracağız" dedi. Akabinde, Gelir Kanunları Usul Grup Müdürü Mustafa Küçükbalkaya ve Usul Müdürü Hülya Güngörmüş katılımcılara tebliğ ve uygulamalarla ilgili kapsamlı bilgiler vererek, Kocaeli iş dünyasının sorularını yanıtladı.