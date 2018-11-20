Koto'nun 'İşveren Hakları Semineri'ne İlgi Yoğun Oldu

İlginin yoğun olduğu seminerde, işveren hak ve yükümlülükleri kapsamlı bir şekilde ele alındı

Üyelerine yönelik eğitim ve seminer programları düzenleyen Kocaeli Ticaret Odası, bu kez işveren hakları konusunu gündemine aldı. KOTO Şaban Sarıgülle Eğitim Salonu'nda düzenlenen 'İşveren Hakları Semineri'nde, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır katılımcılara konuyla ilgili kapsamlı bilgiler vererek, sorularını yanıtladı.

İŞVEREN VE İŞÇİ BARIŞI ÖNEMLİ

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz'ın, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen ve Meclis Üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı seminere ilgi yoğun oldu. Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, iş barışının kentimizin ekonomisinin kalkınmasında çok önemli bir husus olduğunun altını çizerek, "KOTO olarak; ticaretin, emeğin ve ekonominin başkenti Kocaeli'mizin, daha üst liglerde daha büyük başarılar elde edebilmesi, ülkemize daha fazla katma değer sağlayabilmesi adına birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu hedeflerin tam isabetle uygulanabilmesinin ancak işveren - işçi barışının yine tam anlamıyla sağlanmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Çünkü; iş barışını sağlamış işveren- işçi sinerjisinin önünde hiçbir engelin duramayacağını biliyor bunu bizzat deneyimliyoruz. İş barışı; işveren ve işçinin haklarını tam olarak bilmesi ve haklarına riayet etmesiyle mümkündür. Bunun ilk ve en önemli adımı da işverenlerimizin haklarını bilmesiyle başlar.

'İŞ BARIŞINI, YENİ PAZARLARLA DESTEKLEDİĞİMİZDE

BAŞARI KAÇINILMAZ OLUR'

Sayın Hocamız Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır, haklarımız konusunda kapsamlı olarak bilgilendirecek. İlimizin ekonomik anlamdaki başarı hedeflerine iş hayatının sosyal yönüyle de katkı sunmaktan memnuniyet duyuyor, Sayın Hocamıza vereceği değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ediyorum. Son olarak; KOBİ'lerimizin ve şirketlerimizin ilerlemesine ve gelişmesine çok önem veriyoruz ve buna yönelik olarak İhracat Destek ve KOTO Destek Ofisimizi de hizmetlerinize açtık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin öncülüğünde kurulan ve Odamız başta olmak üzere Türkiye'de sadece 25 Odada kurulan İhracat Destek Ofisimiz, sizlerin ihracatını arttırmak için profesyonel destek sunacaktır. İş barışını, yeni pazarlarla desteklediğimizde başarı kaçınılmaz olacaktır" ifadelerine yer verdi.

4 BÖLÜMDE KAPSAMLI BİLGİLENDİRME

Akabinde sunumuna başlayan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır, hukuk kavramından yola çıkarak işveren ve işçinin hukuk alanındaki rollerini tanımladı. Sunumunu 4 bölüme ayıran Prof. Dr. Balkır, birinci bölümde iş sözleşmesi tanımı ve iş sözleşmesiyle ilgili bilinmesi gerekenler, ikinci bölümde iş sözleşmesinin feshi, üçüncü bölümde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverenin kanundaki yükümlülükleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Seminerin son bölümünde ise katılımcıların soruları yanıtlandı.